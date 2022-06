Program začal průvodem z náměstí do jezuitské koleje, která byla jedním z dějišť programu. „Sešli jsme se na barokní svatojánské noci, což je tradice, která v Klatovech běží již několik let a nedokázal ji přerušit ani covid. Jsem rád, že se zde sešlo velké množství lidí. Smyslem akce je připomenout si, že tady před námi byli skuteční živí lidé, kteří vybudovali jezuitský areál – kostel, kolej, seminář. Jde o barokní cennost velkého významu,“ řekl místostarosta Václav Chroust a dodal: „Připomínáme si také to, že ti lidé se uměli radovat, a to navzdory válkám, nemocím, ostatně což i my nyní zažíváme. Život člověka je dán prací a je důležité, abychom zde něco po sobě zanechali, na druhou stranu je život člověka dán také tím, jak ho prožíváme. Měli bychom se radovat, milovat, zapomenout čas od času na to, zda je včera nebo zítra, ale mysleme na to, že je dnes a žijme v tuto chvíli.“