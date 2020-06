Barokní svatojánskou noc zahájil průvod všech kostýmovaných účastníků od Černé věže na nádvoří jezuitské koleje. „Na svatého Jána jsme se v Klatovech sešli již popáté. Barokní noc se tentokrát odehrávala v jezuitském komplexu. Otevřen byl i refektář, který nedávno získal cenu Památka roku Plzeňského kraje 2019 a ještě před Vánoci Stavba roku Plzeňského roku 2019. Dvakrát tam vystoupilo Kolegium pro duchovní hudbu a Consortium musicum. Diváci si je mohli poslechnout také v katakombách, stejně tak Michaelu Kostkovou a Jana Sedláčka a sbor Šumavan,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust.

Nádvoří jezuitské koleje zaplnily davy lidí, užívaly si hudební, taneční i divadelní program a kromě toho se měly možnost občerstvit, vnímat vůně i chutě i si leccos vyrobit.

Vrcholem noci byl koncert Ondřeje Gregor Brzobohatého na náměstí, který nenavštívil Klatovy poprvé. „Hrál jsem zde v kulturním domě před nějakým časem. Jsem nadšený, když přijedu do krásného města, které má krásný kostel a nádherné náměstí a úžasnou věž. Barokní téma je mi velice blízké, protože miluji barokní skladatele a všichni byli tehdy skladatelé populární hudby, takže sem tak trochu patřím, jen jsem z jiné časové osy,“ řekl zpěvák, který se na koncert těšil a doufal, že se i diváci těší na něj. Ochotně se s nimi fotografoval a rozdával cestou k pódiu samé úsměvy. „Pokaždé improvizuji a vymýšlím si písně podle toho, jak cítím, co z diváků jde. Zahraji nejen své písně, ale i písně, které mám rád,“ sdělil Brzobohatý.

Na úplný závěr ozářil jezuitský kostel barokní ohňostroj. „S návštěvností jsme velice spokojeni, bylo vidět, že si všichni svatojánskou noc užili, a už nyní se můžeme těšit na další ročník,“ zhodnotila vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu klatovské radnice Alena Kunešová.

Spokojeni byli i návštěvníci. „Byla to nádherná akce. Vyšlo počasí, a tak jsme si to krásně užili. Byli jsme tady od začátku a ani chvíli jsme se nenudili, hezký program. Už to bylo třeba, aby se konečně něco dělo,“ řekla Klatovanka Petra Skálová.