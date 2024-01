Dobrovolnické centrum ADRA v Klatovech se snaží pomoci maminkám v tíživé situaci, kterým se narodí děti. Chystají pro ně balíčky se vším potřebným do začátků. Balíčky maminky dostanou již v porodnici.

ADRA nadělovala v Klatovské nemocnici. | Foto: Klatovská nemocnice

„Balíčky se snažíme o podporu novorodiček a jejich miminek hned od prvních chvilek. Tato iniciativa, kterou zahájila dobrovolnice Martina Sládková, přináší velkou pomoc těm maminkám, které vstupují do porodnice s prázdnýma rukama. Balíčky, obsahující oblečení a další nezbytné věci pro novorozence, se staly velkou pomocí pro všechny maminky, které nejsou na první dny svých miminek materiálně připravené. Každý balíček přináší úlevu a radost do životů rodin, které se často ocitají v těžké situaci. Jsme vděční za neúnavnou práci dobrovolníků a za každý balíček, který přináší světlo do začátku nového života,“ řekl za centrum ADRA Nikola Novák.

V porodnici Klatovské nemocnice se tak nadělovalo po Vánocích. Zavítal tam Jan Mraček z centra ADRA Klatovy a jako pravý Ježíšek rozdával radost a dárečky – balíčky určené pro novorozence a maminky v tíživé sociální situaci. „Maminky jsou za to velmi vděčné. V balíčku je oblečení pro novorozence, hračky a také letáček s informacemi o charitativním bazaru, kde si mohou za symbolický poplatek zakoupit věci pro miminko. A ještě větší radost máme z toho, že s nápadem na vytvoření balíčků nás oslovila naše staniční sestřička z interní ambulance Martina Sládková, která dává balíčky dohromady a také je dobrovolnice. Moc za balíčky děkujeme, vždyť dosud udělaly radost už minimálně 20 maminkám,“ uvedla vrchní sestra dětského oddělení Klatovské nemocnice Gabriela Kubíková.

