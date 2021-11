„Původní babybox byl prvním v Plzeňském kraji a otevírali jsme ho v roce 2009. Původní box už nebylo možné servisovat, protože nebylo již možné sehnat náhradní díly. Do babyboxu bylo za dobu působnosti uloženo jedno děťátko, a to v roce 2019. Holčičku jsem tehdy pojmenoval Leopolda, což bylo na počest tatínka Zdeňka Juřici, který se jmenoval Leopold,“ uvedl zakladatel babyboxů Ludvík Hess.

Leopolda byla tehdy 183. dítětem nalezeném v babyboxu v ČR. V současné době bylo takto uloženo 227 dětí, letos 13.

Nový babybox v Klatovech zůstal na původním místě u kruhového objezdu při vjezdu do nemocnice. „Je vyrobený celý z nerezu. Má automatická dvířka z přední strany, takže po stisku zeleného tlačítka se samy otevřou a po vložení dítěte dovnitř se samy zavřou. Ze zadní strany jsou dvířka s klikou a zámkem. Tam personál dítě vyndavá a odnáší. Nový babybox je nejen vyhřívaný, ale i klimatizovaný, je tam IT kamera, který snímá vnitřní prostor a po vložení dítěte ihned odešle snímek na mobilní telefony či do počítačů,“ popsal výrobce babyboxů Zdeněk Juřica.

Nově má babybox také dvouúrovňovou signalizaci. Když někdo box otevře jen ze zvědavosti, tak je informována jen jedna skupina obsluhy, pokud je tam vloženo dítě nebo jiný předmět, rozběhne se hlavní signalizace a odešle se snímek. „Hlavní kanál signalizace tvoří monitorovací počítač, který bude umístěn na dětském oddělení a bude ukazovat veškeré hodnoty a události. Babybox můžeme opravovat vzdáleně po internetu a zároveň sledovat jeho stav,“ dodal Juřica.

Stejně jako v Klatovech budou vyměněny všechny původní babyboxy v republice.

Slavnostně bude ten klatovský představen na Mikuláše 6. prosince ve 12 hodin.