Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu kvůli vydatnému dešti, který mimo jiných částí v Česku, zasáhne i Klatovsko. Především na Sušicku a Horažďovicku mohou řeky dosáhnout až druhého povodňového stupně.

Rozvodněná Otava se v Sušici u bývalého PDA vylévá z břehů. | Video: Deník / Daniela Loudová

Pro Klatovsko platí výstraha vydatného deště až do čtvrteční půlnoci. Místa by mohlo napadnout až 50 mm/24 hodin. Lidé by tak měli počítat s možností zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Dále se sníženou viditelností. „Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst,“ upozorňuje Český hydrometeorologický ústav.