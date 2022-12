Vytvořit publikaci Šumavské osmdesátky a devadesátky nebylo snadné, ale na dobu prvních fotografií rádi vzpomínají hlavní protagonisté knihy Věra a Jiří Mátlovi. „Na počátku byl fotoaparát značky Zenit. Tenhle technicky nepříliš dokonalý přístroj, i když podle slov našich šumavských kamarádů s ním jeden mohl umlátit medvěda a pak ho ještě vyfotit, byl naším prvním průvodcem na cestách. Bylo to klasické turistické cvakání. Snímky míst, která nás něčím zaujala, pro připomínku do rodinného alba bez uvažování o veřejné prezentaci,“ říkají.

Toulali se Šumavou a zalidněným turistickým trasám se snažili vyhýbat. „Naopak jsme hledali skuliny a příležitosti, jak vidět i něco jiného, než se prezentovalo na turistických pohlednicích a propagačních materiálech. Neobešlo se to občas bez komplikací, například nepříjemné lustrace a složité vysvětlování, když nás strážci hranic zadrželi v nepřiměřeně blízké vzdálenosti od cedulí označujících hraniční pásmo. Naše cesty dostaly nový směr koncem osmdesátých let, kdy jsme se stali členy pražského spolku přátel Sušicka, Prácheňska a střední Šumavy, který letos slaví stoleté výročí svého založení, a začali pro něj připravovat tematické pořady spojené s promítáním diapozitivů.“

Věra a Jiří Mátlovi získali výjezdní doložku, která tehdy byla nutná při překročení hranice do Západního Německa a Rakouska, a v létě 1989 prošli celou Šumavu z bavorské a rakouské strany a alespoň koutkem oka tak zahlédli i její skrytou českou část.

Čas běžel, a Šumava se změnila k nepoznání

„Nedlouho poté jsme konečně mohli volně procházet a po čtyřech desítkách let znovu objevovat a zachytit krajinu za oponou, její krásná i neutěšená zákoutí a postupně vznikající její novou tvář. Šťastná náhoda nám umožnila během pracovní cesty pořídit i snímky ze vzduchu v helikoptéře. A čas běžel. Šumava se změnila k nepoznání a rychlým tempem se mění dál. Věk digitální fotografie a nových komunikačních médií zrodil tisíce nadšených amatérských fotografů. Sociální sítě a stránky přátel Šumavy chrlí úžasné obrázky z míst, o kterých se nám do začátku devadesátých let mohlo jen zdát. Na jednu z nich jsme poslali několik pamětnických snímků pro porovnání, ale také pro ty, kteří dobu minulou nemohli zažít. A tak vznikl nápad, na jehož konci stojí knížka.“

Těžištěm obrazů publikace Šumavské osmdesátky a devadesátky jsou léta 1990–1991, kdy po pádu železné opony a při neřízené turistice do těchto míst pronikali první zvědavci a turisté. První díl přináší snímky ze severozápadní části Šumavy od Královského hvozdu, přes Železnorudsko, Prášilsko, oblast okolo Srní až po rozlehlý prostor bývalého vojenského újezdu Dobrá Voda.

Druhý díl s jihovýchodní částí pohoří je v plánu příští rok. Fotografie pořídili Jiří a Věra Mátlovi. Část z nich vznikla na německém a rakouském území. „Publikace je určena nejen řadám čtenářům, kteří šumavské osmdesátky a devadesátky pamatují a prožili je, ale i (nej)mladší generaci, která zakonzervovanou Šumavu nepoznala. Těm možná bude prezentované dílo připomínat dobu jako vystřiženou z filmů Král Šumavy nebo Pod jezevčí skálou,“ dodává spoluautor knihy Zdeněk Šmída, který měl na starosti přípravu, organizaci a texty.