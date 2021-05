Společně se stanicí HZS Železná Ruda vyjeli k dopravní nehodě autobusu železnorudští hasiči. "Při příjezdu na místo vypadala situace vážně. Autobus byl doslova rozpáraný o strom do poloviny své délky. Jak se záhy ukázalo, řidič byl jako zázrakem zraněný jen lehce, ale nemohl se dostat ze zdemolované kabiny vlastními silami. Začali jsme provádět jeho vyproštění a poté předali do péče zdravotnické záchranné služby. Zároveň jsme zamezovali úniku provozních kapalin jejich zasypáváním sorbentem. Byla provedena protipožární opatření," popsali zásah železnorudští hasiči.

Nikdo další v autobuse necestoval. Po dobu záchranných prací byla silnice uzavřena, poté byl provoz řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Během vyprošťování autobusu musela být silnice na nezbytnou dobu uzavřena a poté byl provoz obnoven kyvadlově jedním jízdním pruhem, až do samotného odtažení vraku a závěrečného úklidu komunikace.

Co za nehodou stálo, policie vyšetřuje. Řidič autobusu odmítl na místě dechovou zkoušku i test na návykové látky. "Dvaačtyřicetiletý muž ze Železnorudska ve 4.38 hodin projížděl mírnou levotočivou zatáčkou, najel na pravou krajnici a došlo ke stržení autobusu do pravého silničního příkopu, kdy pravou přední částí narazil do stromu," uvedla policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Policisté muži zadrželi řidičské oprávnění a po prohlídce autobusu i osvědčení o registraci vozidla.

Odhadnutá hmotná škoda činí 3, 5 milionu korun.