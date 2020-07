V pátek startuje klatovská pouť, která bude trochu jiná než v předešlých letech. Plánickou ulici nezaplní odshora dolů stánky, atrakce nebudou jezdit do nočních hodin, z náměstí nebude slyšet folklor. Přesto se ale návštěvníci mají na co těšit.

Atrakce na klatovskou pouť už jsou nachystané. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Na pouti nebudou chybět atrakce na Erbenově náměstí. I na jejich počtu se ale podepsalo epidemiologické nařízení. Přesto bude jedna novinka. „Já doufám, že pouť bude pěkná a bohatá na návštěvníky. Je tady nabídka atrakcí, která bývala, a jedna vylepšená novinka. Je to Booster, který je nově postavený a je o něco větší než předešlý. Je na něm pohodové svezení. Ten starší jsme prodali do Itálie. Dělali jsme vše pro to, abychom zachovali co nejvíce atrakcí, i když jsme museli dodržovat omezení – ubrali jsme asi tři atrakce. Vše jsme znovu rozměřovali. Chtěl bych ale poděkovat městu, že pouť uspořádalo a mohou tady atrakce být. Vážíme si toho,“ uvedl klatovský provozovatel atrakcí Vlastimil Lagron, který přiznává, že se na pouť těší a zároveň z ní má obavy. Obává se, že nepřijde tolik lidí, když Plánickou ulici nebudou lemovat stánky.