Návštěvníci atrakcí i letos během prvního dne mohou ušetřit na další dny. „Během čtvrtka nabídneme opět zvýhodněné vstupné na atrakce. Jinak se mohou těšit na tradiční nabídku, dva autodromy, Booster, a jako novinka se vrací 35 metrů vysoký řetízkový kolotoč, který bude vyjíždět. To bude tahák. Všechny zveme, těšíme se, že si pouť společně užijeme. Hlavně aby vyšlo počasí,“ řekl klatovský provozovatel atrakcí Vlastimil Lagron.

Ve čtvrtek se začne točit v 16 hodin a konec bude ve 22 hodin, v pátek se můžete svézt od 14 do 23 hodin, v sobotu od 10 do 24 hodin a v neděli od 10 do 21 hodin.

Od pátku pak začne kulturní program na náměstí, včetně staročeského jarmarku, který potrvá až do neděle. O víkendu se přidají také heligonky v letním kině.

Kromě koncertů a vystoupení se můžete jít podívat na výstavy, zavítat do kostela na mše nebo v sobotu na pouť do areálu firmy Auto Nejdl.