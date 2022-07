Pekelňákem už burácí muzika, warm-up party odstarovala třídenní nářez

Atrakce budou v provozu ve čtvrtek od 16 do 22 hodin, v pátek od 14 do 23 hodin, v sobotu od 10 do 24 hodin a v neděli od 10 do 21 hodin. To se některým lidem nelíbí. „Překvapuje mě, že se přestává točit tak brzo. Vím, že během covidu se zkracovalo, ale předtím se točilo déle. Takhle si to ti mladí, kteří chodí až večer, ani pořádně neužijí. Přijde mi to škoda. Je to největší akce roku a je takhle osekaná. Vše se jen zkracuje, stejně jako koncerty,“ postěžovala si Klatovanka Kamila Zahradníková.

Podobný názor mají i další Klatované, ale na druhou stranu to vítají lidé, kteří v okolí Erbenova náměstí bydlí. V roce 2019 se točilo z pátku na sobotu do jedné hodiny ráno, stejně tak ze soboty na neděli a v neděli se končilo o půlnoci. Z pohledu starosty Rudolfa Salvetra jde o jakýsi kompromis. „Slyšíme stížnosti od lidí, kteří tam žijí, i od těch, kterým se dřívější konec nelíbí. Tohle je kompromis mezi nimi. Pohlížíme také na to, že lidí v sídlišti výrazně přibylo. Nedělní konec je i s ohledem na úklid,“ vysvětlil starosta.

Koncert Josefa Vojtka s Inflagranti

Kromě atrakcí se návštěvníci mohou těšit na program již zmiňovaného folklorního festivalu na více místech ve městě. Dále na řemeslný jarmark, který vypukne na náměstí v pátek, výstavu klatovských karafiátů, chovatelů Na Pazderně a umělců v kostele sv. Vavřince. Nebude chybět ani motoristická pouť v Auto Nejdl v sobotu. Nezbytnou součástí poutě jsou také mše, kdy jednou z hlavních částí je průvod městem s obrazem Panny Marie Klatovské, který se uskuteční v sobotu, kdy mše začíná v 15 hodin, následně vyjde průvod. V letním kině budou opět znít heligonky, v sobotu od 12.30 do 22 hodin a v neděli od 12.30 do 18 hodin. Připraveny jsou také koncerty, kdy v sobotu od 10 hodin na náměstí Míru vystoupí Skalanka, v neděli od 9 hodin Úhlavanka a v 15 hodin klatovská pouť vyvrcholí koncertem skupiny Inflagranti a Josefa Vojtka. „Všechny srdečně zveme na pouť, aby alespoň na chvíli zapomněli na trauma a chmury a užili si ji,“ dodal na závěr Lagron.