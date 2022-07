Klatovské karafiáty rozkvetly a začala výstava. Uvidíte na padesát odrůd

Atrakce budou v provozu ve čtvrtek od 16 do 22 hodin, v pátek od 14 do 23 hodin, v sobotu od 10 do 24 hodin a v neděli od 10 do 21 hodin. „Všechny srdečně zveme na pouť, aby alespoň na chvíli zapomněli na trauma a chmury a užili si ji,“ dodal Lagron.

Kromě atrakcí se lidé mohou těšit během poutě na mezinárodní folklorní festival, kdy se uskuteční vystoupení na více místech ve městě. Dále bude řemeslný jarmark, který vypukne na náměstí v pátek, výstava klatovských karafiátů, chovatelů Na Pazderně a umělců v kostele sv. Vavřince. Nebude chybět ani motoristická pouť v Auto Nejdl v sobotu. Nezbytnou součástí poutě jsou také mše, kdy jednou z hlavních částí je průvod městem s obrazem Panny Marie Klatovské, který se uskuteční v sobotu, kdy mše začíná v 15 hodin, následně vyjde průvod. V letním kině budou opět znít heligonky, v sobotu od 12.30 do 22 hodin a v neděli od 12.30 do 18 hodin. Připraveny jsou také koncerty, kdy v sobotu od 10 hodin na náměstí Míru vystoupí Skalanka, v neděli od 9 hodin Úhlavanka a v 15 hodin klatovská pouť vyvrcholí koncertem skupiny Inflagranti a Josefa Vojtka.

