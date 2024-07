Už ve středu se na nádvoří jezuitské koleje představí od 19 hodin folklorní soubory – Chorošek a místní Šumava a Šumavánek. Naplno se festival rozjede v pátek od 18 hodin na náměstí, kdy bude zahájen a vystoupí všechny soubory a je se na co těšit. „Do Klatov přijede Cimbálová muzika Harafica, Lidový taneční soubor Dzēse z Lotyšska, Landjugend Schreez z Německa, Folklorní soubor Limbora, Folklorní soubor Vyslúžilci z Kyjova, Dětský folklorní soubor Kyjovánek, Folklorní soubor Krušnohor z Chomutova, Folklorní soubor Chorošek ze Stach a samozřejmě se představí místní Dětský folklorní soubor Šumavánek a Folklorní soubor Šumava,“ uvedla ředitelka festivalu Denisa Valentová, která doporučila i to, co by si lidé neměl nechat ujít. „Doporučuji čtvrteční přednáškový koncert od 18 hodin v refektáři, který povede Zita Skořepová Honzlová a Badr Tachouche. V pátek po zahájení vřele doporučuji program Cimbálové muziky Harafica, protože jsou skvělí a slyšet je v našich končinách opravdu není jen tak. V sobotu večer bych doporučila galaprogram od 20 hodin a v neděli od 10.30 hodin samozřejmě průvod městem.“

Nedílnou součástí jsou atrakce, které se jako každý rok rozprostřou na Erbenově náměstí, a poprvé se jako vždy roztočí již ve čtvrtek. Ani letos lidé nepřijdou i zvýhodněné jízdné, které platí vždy ve čtvrtek. „Začínáme ve čtvrtek v 15 hodin a končíme ve 22 hodin. V pátek se pojede od 14 do 23 hodin, v sobotu od 10 hodin do půlnoci a v neděli od 10 do 21 hodin. Připravena bude zhruba padesátka atrakcí pro všechny věkové kategorie, takže si každý přijde jistě na své,“ uvedl provozovatel atrakcí Vlastimil Lagron s tím, že se na plac po letech vrátí jedna zmodernizovaná atrakce.

Potěšující pro návštěvníky jistě bude, že se jízdné oproti loňskému roku nezdražovalo. „Srdečně tak zveme všechny Klatováky i lidi z širokého okolí, aby si přišli užít pouť, zapomněli na všechny na starosti současné doby. Klatovská pouť patří mezi největší v kraji, a to jak návštěvností, tak oblíbeností. Doufáme jen, že bude přát i počasí, které je nyní dosti vrtkavé. My se ale i tak na všechny budeme těšit a doufáme, že si pouť společně užijeme,“ dodal Lagron.

Na náměstí Míru nebude chybět staročeský jarmark, který potrvá od pátku do neděle. Prodejní stánky budou jako tradičně rozmístěny v Plánické ulici.

Živo bude i v letním kině, kde se v sobotu ve 12.30 hodin rozezní heligonky, kde se vystřídají Veselé heligonky, Šumaváci, Jiřina a Michal Pagáčovi, Jiří Homolka, Bráchové a bratranci, Toulavá kapela Josefa Janouška a Mrákovští Heligonkáři. V neděli od 12.30 hodin se tam můžete těšit na Kůrovce a Heligonky Aleše Rusňáka.

O hudbu nebude nouze ani na náměstí, kde kromě folkloru v sobotu od 10 hodin zahraje Skalanka, v neděli od 9 hodin Úhlavanka a od 16 hodin pak pouť vyvrcholí koncertem skupiny The People.

K pouti rovněž patří mše, které se budou konat v arciděkanském kostele. V sobotu po poutní mši svaté, která se koná v 15 hodin, se můžete vydat na průvod městem s obrazem Panny Marie.

Návštěvníci se ale mohou vydat na mnoho výstav – výstavu Klatovských karafiátů, prodejní výstavu chovatelů (pátek 13 – 18 h, so 8 – 14 h), výstavu motocyklů v ZŠ Plánická (so 9 – 19 h, ne 9 – 15 h), prodejní výstava kaktusů (so 9 – 20 h, ne 9 – 16 h) v Plánické ulici. Zavítat na výstavy můžete také do Pavilonu skla, muzea či kostela sv. Vavřince.

Motoristickou pouť chystá jako každý rok také Autocentrum Šmucler, kde si v sobotu užijete atrakce a soutěže pro děti i dospělé. Vrcholem poutě, kdy už se zastaví atrakce, město utichne, bude v areálu firmy nedělní autokino. Od 21.30 hodin se můžete těšit na českou komedii od tvůrců filmu Ženy v běhu, a to Sladký život.