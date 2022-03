Asfaltovou náves chtějí ve Svéradicích proměnit ve více zelenou

V rámci seriálu Deník na návštěvě jsme zavítali do obce Svéradice, kde má vedení velké plány. Díky nim by se mohla dočkat proměny například náves, která by se z převážně asfaltové stala více zelenou. Investice by měly putovat i do bezpečnosti či školy.

Svéradice. | Foto: Deník/Daniela Loudová

V letošním roce bude pokračovat rekonstrukce a přestavba nemovitosti na návsi č. 47, kde vznikne objekt občanské vybavenosti. „V letošním roce jsme požádali o dotaci z Plzeňského kraje, kterou bychom chtěli využít na snížení podlah v celém objektu a na sanační práce u vnitřního a venkovního zdiva. Plánujeme, že do domu přesuneme knihovnu, kterou máme na obecním úřadě, a místo ní v přízemí bude holičství a kadeřnictví, aby nemuseli starší lidé chodit po schodech do patra,“ uvedl starosta Svéradic Václav Dušek. Kromě toho chtějí v obci opravit venkovní i vnitřní omítky na kapli sv. Bartoloměje, což by mělo stát půl milionu korun. Vše se dělá ve spolupráci s památkáři, protože kaple je na seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. Chuť exotického ovoce z Afriky opět lákala do kulturního domu v Klatovech Výhledově ve Svéradicích plánují výstavbu chodníků při hlavní silnici kvůli zvýšení bezpečnosti, protože tam projíždí velké množství kamionů. Ze stejného důvodu by rádi vybudovali parkoviště u školy, aby rodiče, kteří přivážejí děti do školky, nemuseli parkovat u hlavní silnice. „Dále chceme rekonstruovat malou vodní nádrž a současně provést její odbahnění. Rádi bychom proměnili náves, která je nyní hodně asfaltová, chtěli bychom tak dostat více zeleně. Postupně chceme v následujících letech také zateplit budovu školy a udělat nové omítky. Opravit potřebuje i zídka před školou, která je hodně poškozená,“ uvedl starosta. Rovněž mají v plánu opravovat místní komunikace, každý rok jednu. NOVÉ KABINY I ZAVLAŽOVÁNÍ V obci se v současnosti nemohou pustit do více větších investic kvůli výrazným výdajům v minulých letech. Mezi největší patří výstavba fotbalových kabin, které vyšly na pět milionů korun a nepodařilo se na ně získat žádnou dotaci. Obec si tak na závěrečné dofinancování musela vzít úvěr. V budově školy se měnila všechna okna a vstupní dveře a starý kotel na uhlí se nahradil plynovým. Obec také kupovala lidem kompostéry a do kulturního domu nové stoly a židle. „Vybudovali jsme multifunkční hřiště vedle fotbalového, na což jsme dostali dotaci od Plzeňského kraje, i tak ale byly náklady 1,2 milionu korun. Současně s pokládkou vedení nízkého napětí do země jsme vybudovali nové veřejné osvětlení za více než tři miliony Kč. Museli jsme vybudovat nový vrt, protože bylo období sucha a současné vrty nedávaly tolik vody, kolik bylo potřeba. Instalovali jsme noční osvětlení kaple sv. Bartoloměje a provedli revitalizaci vrchu Kostelík, kde se vysázelo 48 listnatých stromů na úkor starých akátů. Vloni jsme dělali kompletní rekonstrukci a modernizaci úpravny vody a připojení nového vrtu na vodovodní řad, což stálo 3,3 miliony korun. Zde jsme dostali dotaci z fondu životního prostředí,“ představil dřívější projekty Dušek. Na fotbalovém hřišti pak museli Svéradičtí ještě vybudovat automatické zavlažování fotbalového hřiště, aby nahradili možnost brát vodu z nedalekého rybníka.

