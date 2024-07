Také letos jsou pro návštěvníky připravené koncerty, prohlídky skláren, památek nebo muzea lehkého opevnění a nechybí ani poutní mše svatá, prodejní stánky nebo atrakce. Jako každý rok vystoupí při poutí taneční soubor Annínské ženy a po dvou letech bude korunovaná nová sklářská královna Annínska.

Program slavností zahájí v pátek 26. července v 19.30 hodin koncert Ondřeje Rumla a pianisty Martina Brunnera v kostele na Mouřenci. Hlavní zábavný program je připraven na sobotu. Od rána bude možné vidět ve sklárně v Anníně při práci skláře. Umění brusičů ukáže zájemcům brusírna v Rajsku. Oba sklářské provozy připravily i doprovodný program. V sobotu pět minut před polednem odstartuje program na hlavní scéně u kapličky na návsi. „Postupně přítomné potěší Annínští muzikanti, František Nedvěd ml., bavorský harmonikář Anton Wühr, s pohádkami přijede dvoijce Šumaňásek a hity 60. a 70. let přednese plzeňská kaplea Wenda Gang. Už tradičně v 18 hodin představí svůj tanec sezony Annínské ženy," uvedl za pořadatele Lukáš Milota. „Letos to bude téma námořnické,“ naznačuje vedoucí souboru a trenérka Lada Wangerová.

Hlavním večerním hostem budou Milan Drobný a na kytaru zahraje také Petr Znamenáček. Prostor dostanou i dudáci Hynek a Patrik Hradečtí nebo nadějný muzikant Vít Kotora. Sobotní program uzavře pouťová zábava se skupinou Dobrý ještěr. „Bloky písní přerušíme po setmění něčím naprosto nečekaným. My, annínští muži, jsme si připravili překvapení,“ láká Milota, který každý rok program pouti připravuje.

Novou sklářskou královnu poznají lidé v sobotu ve 13 hodin, kdy bude jmenována a korunována. „Volby letos nebudou, přihlásila se jediná kandidátka. Je to mladá žena ze sklářské rodiny a se sklářskou školou, což nás moc těší,“ vysvětluje Milota.

V neděli bude možné navštívit sklárnu v Anníně a brusírnu v Rajsku. V 11 hodin se z návsi v Anníně vydá procesí do kaple nad sklárnou, kde v 11.30 hodin bude místní kněz P. Jenda Kulhánek sloužit poutní mši svatou. Po obědě pokračuje program na návsi. „Neděle bývá u nás už taková klidnější. To se letos může změnit. Pozvali jsme totiž od 14 hodin populární duo Kamelie a věříme, že se náves i v neděli zaplní,“ zve Milota.

Během odpoledne vystoupí folková kapela Hop a Šavani a program uzavřou Annínští muzikanti. V 17.30 hodin se lidé potkají u annínského mostu a vzpomenou na šumavského patriota Emila Kintzla, který právě u mostu před pěti lety obnovil zničený kříž. Letos by se Kintzl dožil 90 let.

Poté nová sklářská královna uloží do kaple nad sklárnou korunovační klenoty. V sobotu i v neděli se budou v Anníně opět sčítat přítomné Aničky. „Chci moc poděkovat místním podnikatelům a dalším sponzorům, mezi nimiž jsou i místní obyvatelé. Bez nich a bez finanční a další podpory vedení obce Dlouhá Ves by nebylo možné takovou slavnost uspořádat. Letošní pouť na Annínsku je také ve znamení čtyřkových letopočtů. „V roce 1894 postavil sklář Eduard Schmid most přes Otavu. Připomeneme si také výročí vzniku jména Annín, založení české školy v Anníně nebo spuštění elektrické sklářské pece,“ uzavírá Milota.