Nejsympatičtějším miminkem minulého týdne se stala Viola Kubaňová z Chanovic.

Viola Kubaňová z Chanovic se narodila ve strakonické porodnici 4. března v 16:43 hodin (3160 g). Rodiče Mirka a Jarda dopředu věděli, že jejich prvorozeným miminkem bude holčička. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Zvítězila v anketě, která je součástí fotogalerie miminek na webu klatovsky.denik.cz. Soutěžilo deset nově narozených občánků. Viola získala 437 hlasů z celkových 599. Už nyní můžete hlasovat pro další miminka. Hlasovat můžete po celý týden až do soboty do 12 hodin, a to opakovaně z jedné IP adresy. Jelikož stále platí zákaz návštěv v porodnicích, prosíme maminky, aby svá miminka vyfotily a zaslaly fotografii s údaji (jméno, příjmení, bydliště, váha, míra) na e-mail: redakce.klatovy@denik.cz.