Nejsympatičtějším miminkem minulého týdne se stala Berenika Bejvlová z Běšin.

Berenika Bejvlová z Běšin se narodila v klatovské porodnici 2. ledna v 9.32 hodin (3490 g, 49 cm). Pohlaví svého třetího potomka si rodiče Ivana a Miroslav nechali jako překvapení na porodní sál. Doma se na malou sestřičku těší Pepíček (3) a Vítek (1,5). | Foto: Radmila Nagovská

Zvítězila v anketě, která je součástí fotogalerie miminek na webu klatovsky.denik.cz. O titul soutěžilo dvanáct nově narozených občánků. Berenika získala 364 hlasů z celkových 826. Už nyní můžete hlasovat pro další miminka. Hlasování startuje vždy v neděli, jakmile se na webu objeví nová fotogalerie miminek. Hlasovat můžete po celý týden až do soboty do 12 hodin, a to o pakovaně z jedné IP adresy vždy nejdříve po šedesáti minutách.