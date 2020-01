Nejsympatičtějším miminkem minulého týdne se stal Matyáš Švátora z Mochtína.

Matyáš Švátora z Mochtína se narodil v klatovské porodnici 20. prosince v 10.10 hodin (4340 g, 53 cm). Rodiče Vladimíra a Jiří dopředu věděli, že jejich druhorozeným potomkem bude chlapec. Doma se už na Matyáše těší dvouletý bráška Vítek. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Zvítězil v anketě, která je součástí fotogalerie miminek na webu klatovsky.denik.cz. O titul soutěžilo jedenáct nově narozených občánků. Matyáš získal 353 hlasů z celkových 764. Už nyní můžete hlasovat pro další miminka. Hlasování startuje vždy v neděli, jakmile se na webu objeví nová fotogalerie miminek. Hlasovat můžete po celý týden až do soboty do 12 hodin, a to o pakovaně z jedné IP adresy vždy nejdříve po šedesáti minutách.