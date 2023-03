V jediné obci na Klatovsku se v sobotu konaly nové volby do zastupitelstva. Po neshodách se rozpadlo podzimní zvolené zastupitelstvo v Dlažově a tak museli k volbám obyvatelé znovu. A překvapivě jich přišlo ještě více než poprvé. Na podzim byla účast 61,82 % a nyní 64,4 %.

Volby v Dlažově. | Foto: Deník/Daniela Loudová

V září minulého roku tam kandidovaly dvě nezávislé strany, SNK Dlažovska získala čtyři mandáty a SNK Dlažovska a okolí získala tři. Na ustavujícím zasedání se schvalovalo nové vedení obce, všichni složili slib a hned poté všichni opoziční zastupitelé složili své mandáty. Musely se tak konat nové volby.

Nic se ale druhé březnové volby příliš nezměnili. Sice do nich šli nyní kandidáti každý sám za sebe, ale i tak je výsledek velmi podobný. Lidé, kteří zvítězili v prvních volbách, se do zastupitelstva dostali i nyní a z původní tzv. opozice zůstal jen jeden a přibyla dvě nová jména. „Jsem mile překvapena, že přišlo více voličů, než v řádných volbách. I když po složení mandátů opozice většina lidí říkala, že se na to vykašlou a už volit nepůjdou. Tak jsem moc ráda, že ocenili naši půlroční práci, vidí, že se snažíme a znovu nás podpořili. Nečekali jsme to a je to příjemné,“ okomentovala výsledek starostka Marta Tomanová, která obdivovala volební komisi, jenž byla u voleb od 7 do 22 hodin, do 24 hodin počítala a pak ještě odváželi volební lístky do Klatov.

Složení nového zastupitelstva je: Marta Tomanová, Jan Kocián, Václav Černý, Petra Šlajchová, Zbyněk Raišl, Václav Mixan, David Bače. „Už se těšíme, že se konečně pustíme naplno do práce, které máme v plánu hodně,“ dodala starostka.