Prezence soutěžících je od 9.30 do 10 hodin, vše vypukne v 10.15 hodin. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen je naplánováno na 14.20 hodin.

Přihlásit se může každý starší 15 let, kdo není profesionálním floristou. Své síly poměří ve velké jídelně chudenického zámku. Soutěžit se bude ve dvou disciplínách: kytice pro zámeckou paní, kdy půjde o kulatou kytici vázanou do spirály, a druhou bude vypichovaná dekorace na zámecký stůl. Na výrobu obou dekorací bude mít soutěžící dvě hodiny. Veškerý materiál i květiny zajistí pořadatel, soutěžící si přinesou jen své náčiní.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.