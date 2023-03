Důkazem toho, že Alzheimerova choroba se netýká vyloženě jen starších seniorů, je příběh Karly Cermanové, která žila se svou rodinou v rodinném domku v obci Rybník nedaleko Hostouně na Domažlicku. Celý život pracovali jako dělníci v lese a ona ještě večer čepovala pivo ve zdejší hospodě.

Karla Cermanová se synem. | Foto: Pavel Pechoušek

Alzheimerovou chorobou onemocněla již v 56 letech, první projevy byly nenápadné a nikoho z okolí nenapadlo, že by mohlo jít o první příznaky projevů demence. Stav se zhoršoval a nyní žije žena v Domově Clementas v Janovicích nad Úhlavou.

„První projevy onemocnění se v počátku dají zaměnit s roztržitostí, přepracováním nebo reakcí na stres. Mezi projevy demence patří i úzkost, slovní agrese. Nemocní mohou napadat své nejbližší a obviňovat je ze svých potíží nebo třeba, že jim schovávají věci, protože sami nechápou, co se to s nimi děje,“ uvedla generální ředitelka Domovů Clementas Renata Prokešová.

„V případě paní Cermanové je to opravdu nízký věk, ale není to výjimka. Takových případů přibývá. Lidé s demencí mají stále nižší věk. Je to bohužel trend vyplývající ze statistik všech domovů v České republice. Nemocní zapomínají, bezdůvodně nezvládnou to, co bylo dříve naprosto samozřejmé, chyby se opakují častěji a častěji. Důležité je vše řešit včas a nesnažit se být hrdina,“ upozornila Alice Švehlová, která je výkonnou ředitelkou Asociace provozovatelů sociálních služeb ČR.

Přineste věci na bazárek, který pomůže opuštěným pejskům

Změny u Cermanové začaly na začátku roku 2021, kdy si šéf restaurace, kde pracovala, všiml, že špatně spočítala inventuru a musela používat kalkulačku. „Tu do té doby nepotřebovala. Všechno bez problémů vypočítala z hlavy. Zapomínala na věci, které do té doby zvládala, což nebylo zvykem, ale mávli jsme nad tím rukou, že už má svůj věk,“ uvedl její syn Jan.

Problémy se stupňovaly, především v souvislosti se změnami nálad. I když synové chtěli, aby šla k lékaři, nešla, nezdálo se jí to potřeba. Jasným ukazatelem, že je něco špatně, bylo podle syna Jana to, že jeho tehdy pětiletá dcera se začala od babičky odvracet. „Přitom byla vždy jen babičky. Ale s náhlými změnami babiččiných nálad se od ní začala odvracet, protože začala být sprostá, což nikdy nebyla,“ otevřeně popisuje Jan.

Paradoxní změnou bylo i to, že začala z ničeho nic řídit automobil, čemuž se celý život vyhýbala. Rodina musela schovávat klíče.

Pak ale ženě diagnostikoval neurolog nezvratné změny na mozkové tkáni, následovala další odborná vyšetření, která jen potvrdila tu nejhorší předtuchu - předčasná Alzheimerova choroba.

Geniální detektiv? Ne, vraždy vyšetřuje tým, shodují se elitní policisté z Plzně

„Příčiny Alzheimerovy choroby nejsou zatím plně objasněné. Nemoc vzniká nejspíše komplikovanou shodou několika faktorů s určitým viníkem, který nemoc spustí. Mohl by to být vir, vliv vnějšího prostředí či porucha imunity,“ uvedla Martina Kolářová, vrchní sestra janovického Domova Clementas, kde se o nemocné se stařeckou demencí starají.

Podle syna mohla být fatálním spouštěčem změn řada emocionálně silných zážitků, které jeho matka prodělala. „V náručí jí zemřel soused, se kterým byli velicí přátelé celý život. Záhy nato zemřela jeho manželka,“ vyprávěl syn.

Situace u Cermanů se stala na začátku minulého roku kritickou. „Věděli jsme, že je zle. Tatí chodil do práce. V květnu už zůstal doma a vyřídil si ošetřování. Starat se o maminku se ale zvládnout nedalo. Dával si vše za vinu. Byl ve stresu, zhubl osm kilo za pár týdnů. Jdete spát s tím, že přemýšlíte, co bude. Nevíte, co bude ráno. Navíc se takto nemocným může obrátit denní režim, a pokud nejsou správně medikovaní, tak v noci bloudí po domě,“ řekl syn.

Ti nejbližší v určité fázi péči o nemocné přestanou zvládat a hledají řešení. „Jedním z řešení je i umístění v domově pro seniory, kde odbornou péči poskytují. Pak si ale často vyčítají, že péči nezvládli a dali svého blízkého do domova. Nejdůležitější je požádat o vyšetření a odbornou pomoc včas. Pokud se včas nastaví léčba, jde průběh onemocnění zpomalit, a pokud se využívají všechny nástroje v péči, pečující pochopí onemocnění, pak jde vše zvládnout lépe,“ upozornila ředitelka Prokešová.

U Cermanů o všem rozhodly děti, synové správně stanovili, že jsou vyšetření a léčba jejich matky nutné. „Dlouho, dlouho jsme si to nechtěli připustit. Ale nakonec nebyla jiná možnost.“

Karla Cermanová strávila měsíc na psychiatrii v Klatovech a od července 2022 je v janovickém Domově Clementas.