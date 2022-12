Je draho. Nevznikne bazén, hřiště ani centrum pro seniory

Kocián byl pro Jandečkovou jasná volba. „Kreslíř Michal Kocián se pohybuje v prostředí českého komiksu už od 80. let. V té době jsem teprve jako holka hltala komiksové příběhy v časopise ABC, jež odebíral můj starší bratr. Otcem myšlenky vytvořit komiks na motivy mé objevné knihy KÁMEN je tehdejší hejtman a nyní poslanec Josef Bernard. Scénář jsem však dokázala zpracovat jen díky tomu, že mi Michal od samého počátku naprosto důvěřoval. Dokázal změnit moje myšlení a doslova přenést mě do světa komiksu. Byl to nesmírně povzbuzující pocit a nikdy za tuto šanci nepřestanu být vděčná,“ řekla autorka komiksu.

Ke komiksu je připravena také výstava ve dvou jazycích (v českém a německém jazyce). Prvním místem, kde bude uvedena, je Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Vernisáž se koná v úterý 13. prosince v 9 hodin v budově školy. Předtím bude Jandečková besedovat se studenty dějepisného semináře. „Komiksová podoba je dnes brána jako jedna z nejlepších forem přiblížení historie mladé generaci. Jsem nesmírně rád, že společnou prací Václavy Jandečkové a Michala Kociána tato výstava vznikla a bude moci studentům přiblížit jednu z nejohavnějších akcí, kterou Státní bezpečnost kdy realizovala. A to, že výstava začíná svou pouť právě v Klatovech, považuji za nesmírně symbolické,“ dodal Kopecký.

Kniha je dostupná v široké knižní distribuci.