Sál kulturního domu byl zaplněn do posledního místa, prezentovaly se tam školy z širokého okolí, které představovaly své obory a lákaly tak nové studenty. Žáci základních škol, kteří si přišli podívat, tak měli určitě z čeho vybírat. K vidění byla nejen prezentace školy, ale také samotní studenti, ukazovali, co so učí či co jak vyrábí. Diváci tak sledovali práci kadeřnic, cukrářek, kosmetiček, zdravotnic, servírek, ale nechyběly ani ukázky technických oborů a dalších.