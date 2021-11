První adventní akcí bude po rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční již v pátek 26. listopadu, Voňavá adventní neděle. Od 13 hodin v sále Střední školy zemědělské a potravinářské Klatovy čekají na návštěvníky ukázky vánočních zvyků, tradic, dekorací a balení dárků. Během programu vystoupí klatovské dětské sbory, od 13.30 hodin se můžete těšit na Ledovou show, která obsahuje interaktivní vystoupení pro děti plné písní, tanců, vědomostních her a soutěží a od 16 hodin zpestří první sváteční adventní neděli známý zpěvák Petr Rezek.

Adventní program na klatovském náměstí začne již 12. prosince. „Lidé se mohou těšit na souvislý blok trhů s programem. Hned první den, kdy vše začne, bude program na náměstí, ale zároveň se uskuteční i Klatovský klášterní bazar, tentokrát na novém místě, a to v Divadelní ulici. Lidé na něj mohou lidé zavítat od 9 do 15 hodin. Výtěžek tentokrát půjde do Stacionáře Kvítek na rekonstrukci cvičné kuchyně,“ uvedl místostarosta Klatov Martin Kříž.

Od pondělí 13. prosince až do 23. prosince se Klatované mohou přijít podívat na vystoupení, která potrvají až do večerních hodin. Představí se soubory a sbory ze ZUŠ Klatovy, základních a mateřských škol, ale kromě nich se mohou lidé těšit na Pelíšky, Pilouny, Wild Sticks, Poutníky, Sentiment a mnoho dalších. Zavítají do Klatov ale i známé osobnosti jako Hana Křížková (22. 12. od 15 hodin), Pavel Callta (22. 12. od 19 hodin) nebo 4tenoři (23. 12. od 16 hodin).

Zda ale vše bude, jak je v plánu, ještě není jasné. „Celý program je naplánován dlouhodobě a zatím jsme žádné změny nedělali. Uvidíme, co bude v danou dobu platit, případně tomu vše přizpůsobíme,“ dodal místostarosta.

V Horažďovicích se uskuteční 11. prosince dopoledne adventní jarmark a večer adventní koncert v kostele sv. Petra a Pavla.

Adventní trhy jsou již nedílnou součástí i v Sušici.