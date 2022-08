ADRA v Klatovech pomáhá již tři roky, oslaví to společně se všemi na Kolonádě

Dobrovolníci pomáhají lidem na Klatovsku již tři roky a 21. srpna v 17 hodin to na Kolonádě v Klatovech oslaví. V tento den to totiž budou přesně tři roky, kdy do Klatov přijeli na koloběžkách z Ostravy nadšenci a dobrovolníci, kteří přivezli podporu z největšího dobrovolnického centra v ČR a ADRA tak započala své působení.

Otevření centra v Klatovech. | Foto: Deník / Daniela Loudová