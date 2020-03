Dobrovolnické centrum ADRA v Klatovech začalo fungovat ve městě teprve vloni, ale v současné době ukazuje svoji velkou sílu a pomáhá, kde může. Stovka dobrovolníků se podílí na výrobě roušek i jejich distribuci do mnoha míst nejen v okrese.

Výroba a rozvoz roušek ADRA Klatovy. | Foto: ADRA

„Začali jsme vše rozjíždět před týdnem, kdy jsme měli pět až deset švadlenek. Nyní už jich ale máme okolo padesáti, pomáhají nám po celém okrese. Denně jsme schopni udělat od 800 do 1500 roušek, které se snažíme dávat potřebným,“ uvedl Martin Opatrný z organizace ADRA. Roušky putovaly do nemocnic v Klatovech a Domažlicích, do Fakultní nemocnice v Plzni, k policii, hasičům, zdravotníkům, seniorům a všem, kde bylo potřeba.