Za nedostatek tohoto kapalného aditiva nutného pro provoz moderních dieselů může raketový růst cen zemního plynu. Kvůli tomu museli evropští výrobci produkci syntetické močoviny zastavit nebo výrazně omezit.

Společnosti v regionu proto varují před kolapsem a ochromením dopravy. „Situace je nyní vážná. V konečném důsledku může nedostatek močoviny způsobit výpadek v zásobování a v dodávkách materiálů do výrob a zboží do obchodů. Naprostá většina nákladních vozidel, která zajišťují naše životní potřeby, potřebují ke svému provozu AdBlue,“ okomentoval Jiří Hurník, ředitel plzeňské pobočky Česmad Bohemia, sdružení dopravců podnikajících ve vnitrostátní i mezinárodní nákladní a osobní dopravě v České republice.

Podle Hurníka nedostatek pociťují především velcí dopravci. „V současné době není jednoduché se k většímu množství močoviny dostat,“ poznamenal.

Extrémní zájem o nákup AdBlue potvrdil Deníku spolumajitel čerpacích stanic ONO Petr Ondra. „Velké zásoby už nemáme, všichni volají, že chtějí močovinu,“ reagoval na dotaz.

Jiří Hurník rovněž upozornil na to, že od minulého roku stoupla cena za litr AdBlue až trojnásobně. „Zhruba před rokem stál litr okolo 6 korun. Teď není problém ji koupit za 18 až 20 korun. Pochopitelně čím větší bude nedostatek, tím výše cena poletí,“ doplnil ředitel.

Jeho slova potvrdil také plzeňský dopravce Miroslav Koruhefr. „Močovinu tankuji na benzínách a s jejím nedostatkem jsem se zatím nesetkal. Nicméně jsem dnes mluvil se spolupracujícím dopravcem, který koupil kanystr za 70 korun za litr,“ uvedl Koruhefr s tím, že měl domluveno s provozovatelem benziny, že koupí 200 litrový sud AdBlue za 15,50 korun za litr. „Ve středu mi ale hlásil, že pokud močovina vůbec bude, tak rozhodně ne za tuhle cenu,“ podotkl.

Dopravce rovněž sdělil, že pokud by močovina nebyla, znamenalo by to pro něj konec podnikání. „Všechna nová dieselová auta jsou na močovině závislá a bez ní by se zničila,“ uzavřel Koruhefr.

Hurník upozornil, že se dá dolévání močoviny do aut obejít. „Na trhu existuje zařízení, které vůz obelstí. Řekne mu, že motor pracuje i bez AdBlue. Vozy pak ale mají špatné emise a jsou z hlediska zákona pro provoz po pozemních komunikacích nezpůsobilá. Domnívám se, že touto cestou žádný poctivý dopravce nepůjde,“ řekl. Podle nej je v současné době žádoucí, aby se producenti domluvili a začali močovinu produkovat v množství, ve kterém je třeba.

Co je AdBlue

- kapalné aditivum, které se přidává do výfukových systémů dieselových aut za účelem snížení emisí oxidů dusíku

- je vedlejším výrobkem produkce umělých hnojiv, která se vyrábějí převážně z dnes předraženého zemního plynu