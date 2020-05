Dobrovolníci v Sušici vytvořili projekt Corona dance for Adámek. Skupina lidí natočí krátké taneční video na téma koronavirus, sdílí ho na sociálních sítích a nominují další. Každá nominovaná skupina, která video natočí, by měla zároveň v rámci interní sbírky poslat nějakou finanční částku na transparentní účet Adámkovy cesty. „Naše motto je „My pomáháme vám, vy pomáháte nám a společně pomůžeme Adámkovi.“

Jakýsi startovací faktor byla obrovská solidarita občanů, kdy nám na všechna pracoviště i do terénu složkám IZS dodávali roušky a firmy ochranné pomůcky a občerstvení. My se rozhodli solidaritu vrátit, a to Adámkovo otci, který pracuje jako policista v první linii. Do projektu jsme zapojili i IZS, abychom se spojili a pomohli jednomu z nás, když ve výkonu svého povolání policisty pomáhá občanům a teď on sám potřebuje pomoc. Věříme, že Adámkova léčba se vydaří,“ řekl Marek Charvát, který je v Sušici dobrovolným hasičem.

Jeho dobrovolnická skupina již video natočila a štafetu předali dobrovolným hasičům z Hartmanic, sestřičkám ze Sušické nemocnice a v současné době se koná interní sbírka u vojáků v Táboře. „Jako součást štafety se předává putovní plakát. Následně bude vydražen v aukci SMAjlík určené na podporu dětí s onemocněním SMA. Po každém natáčení se skupina vyfotí s plakátem, kam se všichni zúčastnění podepisují,“ dodal Charvát.

Původně byla sbírka spuštěna na úhradu velmi nákladné několikamilionové léčby, ale rodině bylo v Motolské nemocnici potvrzeno, že genová terapie bude Adámkovi uhrazena pojišťovnou. Nyní tak rodina peníze využije na rehabilitace, speciální pobyty a pomůcky pro Adámka.