Ministr Nehammer uvedl, že atentátníkem, jehož v pondělí večer policie zastřelila, byl Kujtim Fejzulai, který byl příznivcem teroristické organizace Islámský stát (IS). Kvůli tomu se snažil vycestoval do Sýrie a loni 25. dubna byl odsouzen ke 22 měsícům za teroristické spolčení. Podmínečně propuštěn byl 5. prosince s tím, že vzhledem k nízkému věku spadal pod jurisdikci pro mladistvé.

Ministr dnes částečně potvrdil informace, které dopoledne na twitteru zveřejnil bez uvedení zdroje šéfredaktor rakouského týdeníku Falter Florian Klenk. Napsal, že útočníkem byl zřejmě dvacetiletý Kurtin S., vídeňský rodák, jehož rodiče se narodili v Severní Makedonii. Podle Klenka měla útočníka v hledáčku rakouská policie, protože byl mezi 90 rakouskými islamisty, kteří chtěli vycestovat do Sýrie.

Oběťmi útočníka se stali dva muži a dvě ženy. Ve vídeňských nemocnicích je podle APA 17 zraněných, z toho šest má vážná zranění. Kritický, ale stabilizovaný je také stav jednoho policisty. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka nejsou mezi oběťmi útoku čeští občané.

Rakousko kvůli útoku vyhlásilo třídenní státní smutek. Památku obětí uctí dnes minutou tichu i mší v chrámu svatého Štěpána ve Vídni.

Vyšetřovatelé stále pracují s verzí, že pachatelů mohlo být více, maximálně čtyři. Ministr Nehammer uvedl, že zadrženo bylo kvůli útoku několik lidí a policie provedla domovní prohlídky na 15 místech. Již v noci policie prohledala dům zastřeleného atentátníka. Podle deníku Kurier provedla policie prohlídky i na několika místech ve městě Sankt Pölten, kde zadržela dva podezřelé.

Uzavřena je stále oblast v centru Vídně, kde se útok v pondělí kolem osmé večer stal. Nefunguje tam ani veřejná doprava, autobusy jsou odkloněny, tramvaje nezastavují na zastávkách blízko zóny. Policie vyzvala obyvatele, aby raději nevycházeli z domů a vyhnuli se centru.

Deníku Kurier napsal, že právě dnes dopoledne měl být před vídeňskou radnici postaven vánoční stromek. Akce byla kvůli atentátu zrušena.

