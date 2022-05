„Rusko chce spáchat nejhorší zlo v lidských dějinách. Když letos na výročí konce druhé světové války slyšíme už nikdy víc, myslíme tím něco jiného než dříve, vnímáme to jinak. Zní to krutě a zraňuje nás to. Říkáte nikdy víc? Řekněte to Ukrajině,“ vzkázal Zelenskyj světovým lídrům.

We will overcome everything. We know this for sure, because our military and all our people are descendants of those who overcame Nazism. So we will win again. And there will be peace again. Finally again! pic.twitter.com/Fn4zs4IU0Q