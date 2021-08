Jak uvedl list Passauer Neue Presse, z činu je důvodně podezřelý 21letý mladík ze Somálska. Krátce po vraždě byl zadržen, k věci ale odmítl vypovídat a motiv tak zůstává zatím neznámý. Mluvčí policie řekl, že mezi útočníkem a jeho obětí mohlo dojít ke sporu. Potvrdil také, že mladík měl před činem problémy se zákonem.

Starosta Regenu Andreas Kroner (SPD) kritizoval skutečnost, že odpovědné orgány neinformovaly město o nebezpečnosti podezřelého. „Poté, co poprvé odešel do okresní nemocnice, byl poslán zpět k nám, aniž by nám bylo řečeno, co se s ním děje. Považuji to za nesnesitelné,“ uvedl starosta, který chce nyní chce napsat dopis ministerstvu vnitra a kontaktovat Bavorské sdružení měst, aby v takových případech lépe fungovala spolupráce mezi úřady.