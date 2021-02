Podle nového nařízení, které nyní míří k definitivnímu schválení Evropským parlamentem a vládami členských států EU, vznikne internetovým platformám nová povinnost. A to do hodiny od upozornění smazat „teroristický obsah“.

Tím, kdo bude internetové platformy na takový obsah upozorňovat, nemá být Brusel nebo nějaký celoevropský orgán, ale úřady členských států Evropské unie.

Podle definice, která byla přijata, musejí být smazány články, fotografie nebo videa, které „podněcují vybízejí, nebo přispívají k teroristickým trestným činům“.

Finanční sankce, která může za nesmazání takového obsahu být udělena, může dosáhnout až výše čtyř procent globálního obratu internetové platformy či sociální sítě. U velkých světových hráčů může jít i o miliardy korun.

Proti verdiktům o smazání bude možné se ale odvolat k soudům jednotlivých států. Obsah sice bude moci být obnoven, ale prvotní povinnost internetových platforem ho ihned smazat zůstává.

Boj se mezi zastánci svobodného internetu a zástupci některých členských států vedl nejen o tvrdost sankcí, ale také o to, co všechno bude možné za „teroristický obsah“ považovat.

Svoboda v ohrožení?

Za Evropský parlament vedl závěrečná vyjednávání místopředseda europarlamentu Marcel Kolaja z Pirátské strany. Podařilo se mu prosadit výjimku pro vědecké, umělecké a novinářské materiály. Přesto však vidí v návrhu, který se bude schvalovat, rizika. A to v přílišných pravomocích členských států EU nařídit mazání.

„Národní vlády svým postojem ohrožují svobodu nás všech,“ uvádí Kolaja. „Kompetentní autority v libovolné členské zemi mohou přikázat odstranění obsahu. Přitom by neexistovaly dostatečné mechanismy, jak se bránit proti neoprávněným zásahům,“ říká Kolaja.

Jako příklad uvádí Maďarsko. „Vláda Viktora Orbána by tak například mohla mazat obsah v celé Evropě pouze proto, že považuje kritiku vlády za terorismus.“

Do konečné verze se ale podařilo prosadit to, že hodinový limit mazání může být z provozních a technických důvodů nedodržen. To má ochránit malé internetové platformy před šikanou.