Richard Sulík je složitou postavou slovenské politiky. Na konci roku 2011 povalil vládu tehdejší reformní premiérky Ivety Radičové kvůli nesouhlasu s formou pomoci eurozóny Řecku. Ukázalo se, že zcela zbytečně. K moci se vrátil Směr Roberta Fica, který pak vládl dalších osm let.

Sulík, který je v současnosti ministrem hospodářství, nyní chystá podobný krok. Dal si podmínku, že z vlády musí odejít ministr financí a předseda nejsilnější vládní strany Obyčejní lidé (OLaNO) Igor Matovič. Tentokrát ale, na rozdíl od roku 2011, má Sulík skutečný důvod. Matovič je extrémně nepopulární. Některé své návrhy prosadil v parlamentu přes nesouhlas partnerů ve vládní koalici hlasováním s neofašistickými poslanci. „Největší problém vlády se jmenuje Igor Matovič,“ prohlásil Sulík počátkem července,. A oznámil, že pokud Matovič zůstane ve vládě ministři SaS včetně jeho samotného, z kabinetu k 1. září odchází.

„Slovensko to uvrhne do katastrofy,“ varovalo kolegy ze SaS vedení OLaNO. Podle něho hrozí, že se k moci vrátí nejen trestně stíhaný expremiér Robert Fico, ale může být vytvořena vláda „za účasti fašistů“. Těmi se myslí extrémně pravicoví politici kolem strany Republika.

„Slovensko zažívá nejtěžší časy ve své historii. Nyní není čas na povalení vlády. Věřím, že kolegové ze SaS se rozhodnou zůstat s námi,“ opakuje stále dokola premiér Eduard Heger. Ale hlavní podmínku Sulíka splnit nedokáže. Matovič je totiž jeho stranický šéf a OLaNO, jehož poslanci za Matovičem stojí, jsou zdaleka nejsilnějším poslaneckým klubem v parlamentu. Reálné tak podle politologů není opakování scénáře z dubna loňského roku, kdy Matovič po podivném nákupu ruské vakcíny Sputnik v Moskvě sám rezignoval na post premiéra a spokojil se s ministerstvem financí.

Bývalý slovenský premiér Robert Fico a současný předseda vlády Eduard Heger během zasedání parlamentu v roce 2021Zdroj: Profimedia

Vrátí se stíhaný Fico?

Aby ukázal pohrdání Sulíkovými požadavky, odjel Matovič na dovolenou do Španělska. Přestože se ozývají výzvy z dalších koaličních stran, ať se OLaNO a SaS ještě pokusí dohodnout, nikdo s tím už nepočítá. Ve vládě se podle televize Markíza už začínají hledat ministři do resortů, které se uvolní odchodem Sulíka a jeho lidí z vlády. Mimo jiné i ministerstvo zahraničí, protože diplomat Ivan Korčok byl do své funkce nominován SaS.

Menšinový kabinet, ve který se po odchodu SaS změní Hegerova vláda, nemá podle většiny slovenských komentátorů velkou naději na dlouhodobé přežití. Předvolební průzkumy přitom jasně vedou dvě levicové opoziční strany – sociálnědemokratický Hlas Petera Pellegriniho a extrémně a prorusky laděný Ficův Směr.