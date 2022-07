Co se děje v Polsku.Zdroj: Deník Veřejný nepřítel číslo jedna. To je dnes v Polsku Věra Jourová. Tedy pro polskou vládu a politiky vládnoucího Práva a spravedlnosti a jejich spojence. „Brzy se může stát, že se Věra Jourová ocitne na polském sankčním seznamu a bude jí zakázán vstup do Polska,“ směje se jeden polský novinář na otázku, zda je to s místopředsedkyní Evropské komise tak vážné.

Před několika dny zveřejnila Evropská komise hodnocení dodržování právního státu a demokracie ve státech EU. Polsko a Maďarsko z něj vyšly opět jako země, kde je právní stát v největším systémovém ohrožení.

„Nějaké výmysly divné paní, která je posedlá Polskem. Pro mě je to něco naprosto skandálního a dramatického,“ ohradil se vůči zprávě Piotr Kaleta, jeden z poslanců vládnoucího Práva a spravedlnost. Slušněji, ale podobně důrazně však častuje Jourovou i polský prezident Andrzej Duda, nebo premiér Mateusz Morawiecki. Ten třeba označil Jourovou za součást polské opozice.

Důvod je jednoduchý. Věra Jourová, zřejmě nejpevněji z celé Evropské komise, stojí v cestě asi bilionu korun z Plánu obnovy pro Polsko.

Polsko sice zrušilo disciplinární komoru, na jejímž základě bylo možné vládní stranou volenými orgány trestat nepohodlné polské soudce, ale byl to jen takový půlkrok. Opatření typu „vlk se nažral, koza zůstala celá“. Varšavská vláda, která získala obrovský kredit pomocí Ukrajině a starostí o skoro dva miliony ukrajinských uprchlíků, si myslela, že to bude EU stačit. Jenže nestačí.

Jourová je na straně Poláků

Do věci se vložil i Evropský parlament, který pohrozil, že Evropskou komisi zažaluje, pokud po takovém polovičním ústupku peníze Polsku vyplatí. A Jourová, která musela před europoslance na kobereček, konstatovala, že polské ústupky nestačí a peníze budou Polsku vyplaceny jen pokud budou soudy v zemi opravdu nezávislé. „Polsko se bude muset přizpůsobit podmínkám, a pokud nebude mít dostatečnou odezvu v právně závazných pravidlech pro soudnictví… peníze nevyplatíme,“ opakuje Jourová.

Proto je nepřítelem Polska. Tedy té části, která nechápe, že mít nezávislé soudy a soudnictví není dobře jen pro EU, ale hlavně pro Polsko a jeho obyvatele.

Rubrika u sousedů



U sousedů. Přečtěte si, co se děje v Německu, Rakousku, Slovensku a Polsku.Zdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako Eliška Gáfriková na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata. Přejeme hezké nedělní počtení.