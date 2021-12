Jen za posledního půl století vzniklo o jejím životě více než deset hraných velkofilmů a seriálů, dokumenty nepočítaje. Královna Marie Stuartovna je pro filmaře i historiky opravdu vděčným materiálem. Byť si na světě pobyla pouhých pětačtyřicet let, stihla toho tolik, že by na to jiní smrtelníci potřebovali životy nejméně tři. Nejznámější je samozřejmě spor o trůn s její příbuznou, anglickou královnou Alžbětou I., který vyústil v Mariino věznění a popravu. Život skotské královny byl ovšem dramatických momentů plný.

Krutá smrt královny. Marie Stuartovna trpěla, popravili ji až na třetí pokus

ŠESTIDENNÍ PANOVNICE

Když se Marie Stuartovna 8. prosince 1542 narodila, mnozí lidé na skotském dvoře si vydechli. Byť totiž její otec měl mnoho levobočků, všichni jeho potomci zplozeni v manželství, tedy legitimní následníci trůnu, stihli do Mariina narození zemřít. To, že dívka přišla na svět, tak bylo vysvobození z nejistoty. Úleva byla o to větší, že Mariin otec zemřel pouhých šest dní po jejím narození. Příčina smrti je dodnes neznámá.

„Pouze šestidenní Marie Stuartovna byla okamžitě korunovaná novou královnou. Stala se tak nejmladší panovnicí, jakou kdy některá z částí současné Velké Británie měla,“ uvádí server Mental Floss. Marie Stuartovna ovšem samozřejmě z kolébky neschvalovala zákony, do doby než dospěla, za ni vládli regenti.

DRAHÁ „ÚDRŽBA“

Marie Stuartovna vyrůstala ve Francii, kde se jejím prvním manželem stal následník francouzského trůnu František II. Ten sňatkem opravdu udělal terno. Nejen z politického hlediska. Marie Stuartovna totiž byla údajně ve své době považována za vzor krásy.

„Měla rudé vlasy a oči jantarové barvy,“ píše encyklopedie Britannica. Na svou dobu byla Marie rovněž nezvykle vysoká, měřila přes metr sedmdesát. Krásná na ní údajně byla i čistá bílá pleť. Pomáhala si k ní ale poměrně nákladným způsobem. Myla se v bílém víně. „Když byla na konci života vězněná v Anglii, kolovaly stížnosti o tom, jak drahé její věznění je,“ píše portál Mental Floss.

Tvrdý pád Marie Alžběty. Sličnou koketu znetvořila nemoc, strašila okolí

VRAŽDA U VEČEŘE

Marie Stuartovna byla vdaná celkem třikrát. Její první manžel, francouzský následník trůnu, zemřel, když jí bylo osmnáct. Ve druhém manželství, po návratu do Skotska, byla zase nešťastná. Její manžel Jindřich Stuart, Lord Darnley, proti ní často intrikoval, protože toužil po moci. Navíc údajně i žárlil, protože Marie měla blízko ke svému italskému poradci, Davidovi Rizziovi.

„Když jednoho večera roku 1566 Marie, která byla ve vysokém stádiu těhotenství, večeřela s Rizziem, do místnosti vtrhl lord Darnley se skupinou šlechticů, a přímo před jejíma očima muži Rizzia zabili. Bodli ho šestapadesátkrát. Tvrdili, že to byla pomsta za to, že s ním má Marie poměr,“ zmiňuje web History Extra.

Marie Kristina: Nejoblíbenější dcera Marie Terezie prožila románek se švagrovou

ZNÁSILNĚNÁ

Přes šok, který Marie utrpěla z Rizziovy vraždy, nakonec zůstala s manželem a porodila syna, své jediné dítě. V manželství pak ale dlouho netrpěla – o několik měsíců později lord Darnley zemřel při podivné explozi. Dodnes se spekuluje, zda ho nenechala zabít právě Marie. Ta se navíc krátce po jeho smrti potřetí vdala – a to za hlavního podezřelého z vraždy, Jamese Hepburna, hraběte Bothwella. Ani tento vztah ovšem nebyl jednoduchý.

„I když se tvrdilo, že měla Marie s Bothwellem poměr, historici to nyní nepovažují za pravděpodobné. Provdala se za něj poté, co ji zřejmě unesl a znásilnil,“ píše encyklopedie Britannica. Přesto s ním měla královna údajně dobrý vztah.

BEZ DÍTĚTE

Marie Stuartovna navzdory třem sňatkům otěhotněla pouze dvakrát, přičemž jednou potratila. Na svět tak přivedla jediné dítě, pozdějšího anglického krále Jakuba I. Se svým synem však nepobyla dlouho. Když měl necelý rok, musela v jeho prospěch abdikovat, ve stejné době ho viděla naposledy. Obrazy, na kterých je matka s již dospělým synem, jsou tak smyšlené.