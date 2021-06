Doufám, že každá dívka, která uvidí tuto titulní stranu, pochopí, že může změnit svět. Tuto větu napsala ke svému nejnovějšímu postu na Instagramu držitelka Nobelovy ceny za mír a aktivistka Júsufzaiová. Nyní třiadvacetiletá žena v něm oznámila, že se objeví na obálce červencového čísla britské edice Vogue, nejprestižnějšího módního magazínu na světě. Redaktorům otevřeně popovídala o svém životě.

Celá titulní strana se nese v červené barvě, rudá je v pozadí i na oblečení mladé ženy. Malala má na hlavě šátek. Jak uvedla v rozhovoru pro Vogue, šátek je pro ní mnohem víc, než pouze znak muslimské víry. „Jde o kulturní symbol nás, Paštunů, takže představuje místo, odkud pocházím. Když se my, muslimské, paštunské či pakistanské dívky, řídíme tradičním odíváním, jsme považované za utláčené nebo bez hlasu. Chci ale všem říct, že ve i ve své kultuře můžete mít svůj vlastní hlas a rovnost," řekla Malala pro britskou Vogue.

Události, které Júsufzaiové změnily život, se daly do pohybu už v jejích jedenácti. Dívka žijící v Pakistanu tehdy začala tvořit online blog. Psala v něm nejen o životě, který v zemi ovládá radikální hnutí Tálibán, ale i o své touze vzdělávat se. Malala stejně jako ostatní dívky v zemi nesměla chodit do školy. Její hlas stále sílil, až v ní Tálibán začal cítit hrozbu. Když jí bylo patnáct let, členové Tálibánu se ji pokusili se zastřelit. „Po útoku byla převezená i s rodinou do nemocnice v britském Birminghamu. Postřelení do hlavy přežila a stala se subjektem globálního zájmu," píše nyní CNN.

Nobelova cena za mír

Ani po útoku, který ji málem stál život, Malála nepřestala bojovat za právo dívek na vzdělání. „Krátce po propuštění z nemocnice založila vzdělávací fond, který se snaží pomoct dívkám po celém světě získat vzdělání. V roce 2014 se pak v sedmnácti letech stala vůbec nejmladší držitelkou Nobelovy ceny za mír," uvádí BBC.

Její rodina se usadila v Británií a Malála konečně dostala příležitost začít svobodně studovat. Jak ale sama v nejnovějším interview uvedla, skutečnou svobodu, jakou zná každý student ze Západu, si opravdu vychutnala až po nástupu na univerzitu. Dostala se na prestižní britský Oxford. „Užívala jsem si úplně každou chvíli. Nikdy předtím jsem ve skutečnosti nebyla ve společnosti lidí mého věku. Po zotavení z útoku jsem cestovala po světě, vydala knihu a připravovala dokument," vysvětlilaMalála Júsufzajová pro Vogue.

Na Oxfordu Malála studovala politiku, ekonomii a filozofii. Jak ale sama řekla, čas si našla i na běžné studentské radosti. „Ve škole v Pákistánu jsem byla jedničkářka. Když jsem ale nastoupila na Oxford, po prvních lekcích jsem byla velmi smutná. Najednou jsem se stala průměrným studentem, který má soutěžit s nejbystřejšími mozky světa. Víte, říká se, že na Oxfordu jsou tři věci, které nikdy nemůžete mít všechny. Studium, spánek a socializace. Zvolila jsem si socializaci. Konečně jsem měla čas pro sebe. Užívala jsem si vše, od chození do McDonaldu až po hraní pokeru s přáteli," popsala studentská léta s nadsázkou Júsufzajová. A stejně jako všichni ostatní studenti čas od času i ona někdy eseje dopisovala na poslední chvíli, noc před termínem odevzdání.

Přesto se ale ukázala jako výborná studentka a prestižní školu ukončila s vyznamenáním.

Ani při studiu se navíc nepřestala věnovat aktivismu. Kromě významných osobností politického života se setkala také s dalšími mladými dívkami, které se svou činností snaží zlepšit svět. Zná se například s eko aktivistkou Gretou Thunbergovou, která jí dokonce přijela na Oxford navštívit. „Vím, jakou sílu nese mladá dívka v srdci, když má vizi a misi," poznamenala Malála.

Vysokou školu dokončila loni. Nyní se rozhodla, že bude volit podobný styl komunikace se světem, jakému se věnují manželé Obamovi nebo vévoda a vévodkyně ze Sussexu. Produkci pořadů. V březnu totiž Júsufzajová uzavřela víceletý kontrakt s Apple TV+ a založila produkční společnost Extracurricular. „Chci, aby produkované pořady byly zábavné. Takové, na jaké bych se sama dívala," vysvětlila Malála pro Vogue. Produkovat se chystá nejen dokumenty o závažných tématech, jako je vzdělávání dívek či ženská práva, na pořadu dne by měl být ale i komediální žánr. „Malála může být globální ikonou, zároveň je ale stále ženou, která má ráda jamajské take away jídlo a sledování epizody seriálu Rick and Morty," píše o ní britská Vogue.