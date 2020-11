Z videa je jasné, že Kmeťův stav je opravdu vážný. Těžce dýchal, nedokázal plynule hovořit, silně kašlal. Svým fanouškům vysvětloval, že pro něj právě jede sanitka, která ho má odvézt na infekční oddělení.

„Byl bych rád, kdybyste všechny ty, kteří nevěří a myslí si, že koronavirus je jen chřipečka, konečně začali posílat do…, protože to není pravda. Nejhorší je, že na to doplácí nevinní lidé. Nevím, jak dopadnu, ale chtěl jsem vám to povědět. Nedejte se ovlivnit a noste roušky,“ řekl mimo jiné sedmačtyřicetiletý bloger, který video před odjezdem do nemocnice umístil na svém facebookovém profilu.

Jak informoval portál Televiznenoviny.sk zemřel při převozu v sanitce.