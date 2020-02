Strach a panika ovládá malá i velká města, popisuje Italka Elisabetta del Pizzo, která žije v třicetitisícovém městě Treviglio, vzdáleném zhruba 20 kilometrů od Bergama, odkud pochází také některé z obětí. Matka tří dětí popisuje situaci ve svém okolí jako silně ovlivněnou sociálními sítěmi a nevědomostí. Město, které se co do počtu obyvatel dá přirovnat k Turnovu či Písku, svírá strach stlačený hysterií a panikou.

Informaci o výskytu koronaviru máte od čtvrtečního večera. Jak moc se za těch pět dní změnil život?

Považuji se za pozitivního člověka, takže první, co mě ve čtvrtek večer napadlo byla obava z paniky, kterou tento fakt způsobí. Bohužel se mé obavy naplnily a teď ji sledujeme všichni v přímém přenosu. Lidé se bojí, což jsem poznala i ve své práci. Poskytuji soukromé lekce angličtiny a tento týden je klienti až na pár výjimek zrušili.

Myslíte, že panika není na místě?

Myslím, že jsou na místě obavy a snaha držet se zásad, které doporučují odborníci. Obava ale není totéž, co panika. Matky v mém okolí si vyměňují útržkovité informace o obětech, vyvozují z toho možné scénáře a jsou paralyzované hrůzou, kdy to přijde do jejich domu. Úřady zřídily na sociálních sítích profily, ze kterých nás informují praktickými radami a doporučeními. Právě tyto kanály spolu s televizí já osobně považuju za užitečný zdroj informací, domněnky a hysterické výkřiky se snažím nevnímat.

Ukládá vám stát, úřady nějaké povinnosti jakožto občanovi žijícím v této oblasti?

Vedle doporučení dodržet hygienu, pravidelně si mýt ruce, nezdržovat se na akcích s velkou koncentrací lidí a podobně máme povinnosti v případě podezření volat speciální zřízenou linku, na které nás budou instruovat o dalším postupu. U nás v Trevigliu vydaly úřady jasné nařízení, že s příznaky nemáme chodit do nemocnice.

Zavedlo město nějaké speciální bezpečností opatření?

Ano, stejně jako v celé Lombardii. Jsou uzavřena všechna místa, ve kterých se může sejít větší počet lidí – kina, výstavy, divadlo, kluby, zrušené jsou sportovní akce i dětské kroužky. Dokonce i pravidelné mše v kostelech jsou zrušeny, a to už je co říct. To se nestalo ani během války. Kostely jsou otevřené, ale bez organizovaných setkání. Znepokojivá je pro mě včerejší zpráva policie, v níž varuje před organizovanou skupinou lidí, kteří převlečeni za hygieniky či lékaře pod záminkou kontroly vniknou do bytů a vykrádají je.

Máte tři děti školního věku. Jak se k situaci postavily školy?

Mám děti na dvou různých školách. Jedna z nich nám už v sobotu večer zaslala oznámení, že bude uzavřena, další nám to oznámila v pondělí ráno. Všechny školy u nás jsou zatím uzavřeny na týden s tím, že další postup bude podle vývoje situace.

Svět obletěly informace o prázdných obchodech v oblasti Lombardie. Máte skutečně nedostatek potravin?

To nemůžu potvrdit. Jsou obchody, kde jsou regály prázdné, ale jedná se spíš o menší prodejny, ty větší pravidelně zásobují. Ano, včera jsem například nebyla schopna nikde koupit mouku, ale nehroutím se z toho. Místní supermarkety oznámily, že přerušují dodávku čerstvých potravin jako jsou mléčné výroby, maso, vejce, a podobně. Zbytek ale na skladě mají, pořád máte na výběr, i když šířka sortimentu není taková, jako dřív.

Z čeho máte nyní největší strach?

Je to zvláštní, ale víc než z možné nákazy se obávám o sociální dopady. A pak mě také trochu znepokojuje, že nevíme, jak dlouho budou zavřené školy. Je docela pravděpodobné, že dětem, pokud by výpadek byl opravdu dlouhý, prodlouží školní rok tak, aby vše dohnaly. Pořád ale věřím tomu, že pokud dodržíme zásady, zůstaneme zdraví a situace se brzy vrátí k normálu.

LENKA GALLO