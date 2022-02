Sdružení kmenů bude zodpovědné za ochranu země nazývané Fish Run Place (v původním sinkyonském jazyce Tc’ih-Léh-Dûñ). Priscilla Hunterová, předsedkyně rady Sinkyonů, považuje za správné, aby byli správci území ti, jejichž předkové z něj byli násilně vyhnáni. „Je to opravdové požehnání. Věřím, že to pomůže vyléčit duše našich předků, vím, že jsou teď šťastní,“ řekla Guardianu.

Tento převod je dalším velkým krokem v kampani hnutí Land Back, která se snaží navrátit původní domovinu potomkům těch, kteří zde žili po tisíciletí před příchodem evropských osadníků a kolonizací.

Například v roce 2020 získal kmen Esselen ze severní Kalifornie více než čtyři sta hektarů své původní půdy. Takováto opatření se v posledních letech stala poměrně běžnými. Kromě nápravy dávných křivd umožňuje i větší ochranu fauny i volně žijících živočichů.

Liga Save the Redwoods poprvé spolupracovala s radou Sinkyonů již v roce 2012, kdy jim převedla pozemek o 66 hekterech.

Jejím hlavním posláním je ochránit lesy před masivní těžbou dřeva a více je otevřít lidem. A proto nedávno zaplatila 37 milionů dolarů za malebný pětikilometrový úsek členitého území v Lost Coast dřevařské společnosti, aby zabránila dalšímu kácení.

Zdroj: Youtube

Strmé kopce se zde zvedají a klesají k přítoku řeky Eel River, kde se vyskytují duhoví pstruzi i vzácný divoký losos stříbrný. Nemovitost byla naposledy vykácena asi před třiceti lety a stále se na ní nachází velké množství starých sekvojí a druhotných lesů, které vznikly obnovou po velkém narušení lesa primárního.

„Toto je plocha, kde můžete téměř hmatatelně cítit, že se léčí, že se zotavuje," řekl Sam Hodder, prezident a generální ředitel ligy. Bezpečný domov tu znovu získal například puštík karibský severní nebo alkoun mramorovaný.

Bývalý výkonný ředitel rady Sinkyonů Hawk Rosales v prohlášení uvedl, že nově získaná nemovitost je dalším obrovským krokem pro ochranu kulturních a ekologických principů země. Ještě důležitější je podle něj, že uznává potřebnost indiánské kmenové skupiny v souvislosti s péčí o krajinu. Hlasy potomků původních předků byly prý po dlouhá desetiletí marginalizovány.

Tc’ih-Léh-Dûñ is a 523-acre property, now owned by the InterTribal Sinkyone Wilderness Council, located on California’s Lost Coast in northern Mendocino County. The name means Fish Run Place in Sinkyone language. Photo by Max Forster. pic.twitter.com/0arem1Xm7e