Berlínský veletrh cestovního ruchu ITB , největší akce svého druhu na světě, se příští týden kvůli koronaviru nebude konat . Oznámil to pořadatel.

V rámci opatření proti šíření koronaviru budou v Libanonu od 29. února do 8. března uzavřeny školy.

Text SMS je uváděn jako sdělení ministerstva zdravotnictví. V jednom typu zpráv úřad informuje daného člověka, že se nachází v zemi se zvýšeným výskytem koronaviru, a měl by se proto řídit pokyny daného státu a radami na webu českého ministerstva zdravotnictví. V druhé SMS úřad radí lidem vracejícím se z ciziny do Česka, že mají následujících 14 dní sledovat svůj zdravotní stav. V případě zejména vysoké tělesné teploty - nad 38 stupňů - se mají řídit zásadami na webu ministerstva.

Firma O2 prostřednictvím SMS osloví zákazníky, kteří se aktuálně nacházejí v Číně, Hongkongu, Íránu, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji a Itálii. „Informační SMS pošleme také zákazníkům, kteří se ze zahraničí vrátí zpět do České republiky," uvedla mluvčí O2 Lucie Jungmannová.

Nemoci jako první v Itálii podlehli 78letý muž a 76letá žena, v neděli zemřela rovněž starší žena, která trpěla rakovinou. I muž z Bergama byl již hospitalizován v nemocnici kvůli jiným onemocněním. Předchozí zdravotní stav u páté oběti není známý. V případě šesté oběti šlo opět o onkologického pacienta, který pocházel z města Brescia a rovněž trpěl rakovinou. Dnes jde už o třetí oběť této nemoci.

Koronavirus se v pěti regionech na severu Itálie začal šířit na konci minulého týdne. Nejvíce pacientů je v Lombardii, kde je podle šéfa civilní obrany Angela Borrelliho 167 potvrzených případů. V Benátsku je 27 nakažených a v bohatém regionu Emilia Romagna 18. Méně než deset potvrzených případů je pak v dalších severních regionech Piemont a Trident-Horní Adiže. Jeden případ nahlásila také oblast Lazio, kde se nachází hlavní město Řím, a kde se již dva lidé úspěšně uzdravili.

Italská vláda kvůli nemoci uzavřela přístup do měst, kde se epidemie šíří nejrychleji, lidé mají zakázáno do nich vejít či je opustit. Kdo by uzávěru porušil, hrozí mu trestní stíhání.

"Nemyslím si, že karanténní opatření v několika následujících dnech poleví," zdůraznil premiér Giuseppe Conte, podle kterého může počet nemocných v příštích dnech vzrůst.

Přísný režim se týká asi 50 tisíc lidí v 11 obcích a městech zejména v provincii Lodi, kde jsou už od pátku zavřené školy, kostely, obchody, stadiony, bary a další veřejná místa.

Nejbližší sousedé Itálie, tedy Švýcarsko, Rakousko, Slovinsko a Francie zatím nechystají uzavřít hranice. Omezení pohybu v schengenském prostoru nechystá ani Evropská unie. Některé země však přijaly preventivní opatření u cestujících z Itálie.

V chorvatské Pule musí zůstat dva týdny v domácí karanténě 42 studentů gymnázia, kteří byli v sobotu v Benátkách na tradičním festivalu. Podle regionální televize N1 o tom informoval Chorvatský ústav veřejného zdraví.

Školní skupinu se rozhodly ponechat dva týdny v izolaci v budapešťské nemocnici i maďarské úřady. Dvě učitelky, dva řidiči a 11 děvčat se v neděli večer vrátili ze severní Itálie. Nikdo z nich nemá příznaky, které onemocnění nazvané COVID-19 provází, ubytovaní byli však nedaleko jedné z oblastí, které italské úřady uzavřely.

Cestovat do zasažených italských oblastí nedoporučuje české ministerstvo zahraničí, podle kterého se návštěvníci v případě nepříznivého vývoje situace také mohou ocitnout ve 14denní karanténě.

Situace se zhoršuje

Nová čísla podle AFP svědčí o zhoršování situace poté, co v neděli úřady hlásily 97 nových obětí nemocí COVID-19, kterou virus způsobuje. Úřady dnes také oznámily 409 nových případů infekce, opět převážně v provincii Chu-pej, což je ale pokles oproti 648 novým případům, oznámeným o den dříve, upozornila agentura Reuters.

V pevninské Číně, do které se nepočítá autonomní Hongkong a Macao, je celkem 77 150 nakažených.

V Íránu zemřelo už 50 lidí

Počet obětí nového typu koronaviru v íránském městě Kom vzrostl ze 12 na 50, informovala dnes polooficiální agentura ILNA. Je to nejvíc mimo území Číny, odkud se nemoc šíří. Podle jednoho z místních představitelů je nyní ve městě v karanténě přes 250 lidí. Íránská státní média nicméně stále uvádějí jen 12 mrtvých a asi 60 nakažených. První případ infekce ohlásil také sousední Afghánistán.

Podle poslance z města Kom, Ahmada Amirabádího Faraháního, nakažení lidé umírali od čtvrtka 13. února. Země přitom oficiálně o prvních nakažených a obětech informovala teprve minulou středu 19. února, poznamenala agentura AP. V rozhovoru s agenturou ILNA Farahání prohlásil, že situace v Komu, který leží 120 kilometrů jižně od Teheránu, "není dobrá". "Žádná ze zdravotních sester nemá k dispozici potřebné ochranné pomůcky," podotkl s tím, že někteří zdravotníci dokonce město opustili. Íránské úřady obvinil z toho, že "lžou" o skutečném rozsahu nákazy v zemi.

Náměstek íránského ministra zahraničí ale tyto informace odmítl. Na tiskové konferenci, kterou vysílala živě státní televize, prohlásil, že dosud v zemi zemřelo 12 lidí a dalších 66 jich bylo nakaženo. "Kategoricky to popírám," reagoval náměstek na prohlášení Faraháního.

Většina případů nákazy se soustřeďuje právě do Komu, kam nemoc COVID-19 zanesli podle íránských úřadů lidé, kteří přicestovali z Číny. Infekce se ale již rozšířila i do dalších íránských měst, včetně metropole Teheránu.

Turecká letecká společnost Turkish Airlines dnes informovala, že ruší své lety do čtyř íránských měst - Mašhadu, Isfahánu, Tabrízu a Šírázu. Rovněž až do 27. února snížila počet leteckých spojů do Teheránu. Turecko již v neděli uzavřelo svou pozemní hranici s Íránem a také zastavilo veškeré lety z této země.

Írán poprvé o nemoci informoval ve středu, krátce před parlamentními volbami. Některé zprávy hovořily o tom, že se úřady snažily informaci tajit, aby neodradily voliče přijít k pátečním volbám.

První případ nákazy oznámil dnes podle agentury Reuters také občanskou válkou zmítaný Afghánistán. Afghánské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že se nemoc COVID-19 potvrdila u jednoho ze tří podezřelých případů v západní provincii Herát, která sousedí s Íránem.

Ministr: Francie má kvůli koronaviru o třetinu nižší návštěvnost

Do Francie přijíždí kvůli novému typu koronaviru o 30 až 40 procent méně turistů, než se očekávalo. Propad návštěvnosti tak bude mít významný vliv na francouzskou ekonomiku, řekl zpravodajskému serveru CNBC francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Francie je jednou z nejnavštěvovanějších zemí světa a turismus se na jejím hrubém domácím produktu (HDP) podílí zhruba osmi procenty.

Le Maire na okraj dvoudenního zasedání finančních představitelů skupiny největších světových ekonomik G20 v Rijádu řekl, že do Francie každoročně přijíždí na 2,7 milionu čínských turistů. "V roce 2020 to tak samozřejmě nebude," dodal.

Nemoc COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje, se objevila koncem loňského roku v čínském městě Wu-chan a od té doby na ni převážně v Číně zemřelo přes 2500 lidí. Úřady omezily cestování a snížila se i poptávka po letecké dopravě. Zrušeno bylo přes 200 tisíc letů.

Do Francie v roce 2018 přicestovalo podle údajů jejího ministerstva pro Evropu a zahraniční záležitosti zhruba 89,4 milionu turistů, což byl rekord. Rekordní byla odhadem i suma, kterou tam turisté utratili, a to 56,2 miliardy eur (1,4 bilionu korun).

Většina návštěvníků, zhruba 79 procent, pocházela z Evropy, ale nejstrmější nárůst vykázala asijská klientela. Z tohoto kontinentu v roce 2018 do Francie přicestovalo o 7,4 procenta více hostů.

Údaje za loňský rok zatím nejsou k dispozici. Už nyní je ale jasné, že se Francii jen těžko podaří splnit loňské předsevzetí přivítat do konce letošního roku 100 milionů návštěvníků. Francie zatím podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) z 22. února vykázala 12 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Jeden z nemocných viru podlehl. Šlo o turistu z Číny.

Jižní Korea registruje již 833 případů nákazy koronavirem

Počet lidí nakažených v Jižní Koreji novým typem koronaviru už stoupl na 833. Stalo se tak poté, co jihokorejské úřady od neděle dvakrát zvýšily bilanci - nejprve v noci na dnešek SEČ oznámily 161 nových případů infekce a pozdějhi přidaly dalších 70. Počet obětí nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, vzrostl v Jižní Koreji na sedm.

V zemi kvůli rostoucímu počtu osob nakažených novým koronavirem platí zdravotní pohotovost nejvyššího stupně. Jihokorejské ministerstvo kultury dnes oznámilo dočasné uzavření muzeí a knihoven, o další týden bylo prodlouženo uzavření škol. Politické a kulturní události plánované na tento týden byly rovněž zrušeny, napsala agentura AP.

Jižní Korea, která spolu s Čínou (77 150 případů) a Japonskem (838 případů) registruje vysoký počet lidí infikovaných novým typem koronaviru, má tradičně přísná karanténní opatření. Naposledy vyhlásila nejvyšší stupeň zdravotní pohotovosti před 11 lety kvůli chřipce H1N1.

Šedesát procent případů nákazy novým koronavirem má spojitost s jedním kostelem ve městě Tegu, kde se scházejí členové náboženského hnutí Sinčchondži, uvedla jihokorejská agentura Jonhap.

Zdravotní úřady v Tegu sdělily, že do karantény bylo umístěno a vyšetření se musí podrobit asi 9000 členů hnutí poté, co se několika bohoslužeb v jejich kostele zúčastnila 61letá žena později pozitivně testovaná na nový koronavirus. Žena je označovaná za takzvanou superpřenašečku. Otázkou je, jak se ona sama nakazila, protože do ciziny v poslední době necestovala.

Podle agentury AFP v Jižní Koreji nyní roste odpor vůči hnutí Sinčchondži, které se inspiruje křesťanstvím, i když se od jeho učení zásadně odchyluje, a bývá považováno za sektu. Již více než půl milionu lidí podepsalo na internetu petici požadující jeho rozpuštění.

Druhým ohniskem nákazy je nemocnice v provincii Kjongsang pukdo, jejíž je město Tegu metropolí. Infikováno je množství pacientů na psychiatrickém oddělení nemocnice.

Vietnamský letecký dopravce Bamboo Airways dnes oznámil, že od 26. února pozastaví kvůli obavám z šíření nového koronaviru lety do Jižní Koreje. Z Jižní Koreje přicestovalo loni do Vietnamu 4,3 milionu návštěvníků, což je druhý největší počet po turistech z Číny.

Veškeré lety z Jižní Koreje pozastavilo dnes Mongolsko, které rovněž uzavřelo až do 2. března vstup do země přes své hraniční přechody, napsala agentura Reuters. Mongolsko sice zatím nezaznamenalo žádný potvrzený případ nákazy novým koronavirem, přijalo ale kvůli němu přísná preventivní opatření, včetně uzavírky škol až do konce března.

Nákaza se rozšířila do Bahrajnu, Kuvajtu a Iráku

První případy nákazy novým koronavirem dnes oznámily Kuvajt, Bahrajn a Irák. V Kuvajtu jsou nakaženi tři lidé, kteří navštívili Írán. V Bahrajnu onemocněla jedna osoba, která se rovněž vrátila z Íránu. V iráckém šíitském městě Nadžaf pak nákazu zaznamenali u íránského studenta, uvedla agentura Reuters s odvoláním na tamní ministerstvo zdravotnictví. Pacient se do Iráku dostal ještě předtím, než země uzavřela hraniční přechody s Íránem.

Írán, který o svých prvních případech začal informovat až minulý týden, má podle oficiálních úřadů 12 mrtvých a přes 60 nakažených. Poslanec z města Kom Ahmad Amirabádí Farahání nicméně tvrdí, že mrtvých v íránském městě Kom je až 50. Íránské úřady rovněž obvinil z toho, že se jim zatím nedaří šíření nemoci zvládat. Ve městě Kom je podle Faraháního v karanténě dalších 250 lidí.