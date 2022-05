Zcela zavřené hranice či minimálně nutnost vyplňování příjezdových formulářů a prokazování se covid pasy. Tím vším v uplynulých dvou letech pořádně zkomplikovala život turistům i aerolinkám koronavirová pandemie. Sotva se covidová situace letos na jaře začala uvolňovat a svět se dávat do pohybu, rozpoutal ruský prezident krvavou válku na Ukrajině. Byť by se na první pohled mohlo zdát, že cestovatele omezí primárně v tom, že vydat se na Ukrajinu či do Ruska bude téměř nemožné, podle analýzy CNN mohou být dopady konfliktu na cestovní ruch mnohem větší. A dotknou se nejen těch, kdo plánovali vyjet do jedné z těchto dvou zemí.