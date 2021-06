Šéf britské diplomacie Dominic Raab dnes vyzval k okamžitému propuštění Prataseviče, jakož i dalších "politických vězňů" zadržovaných v Bělorusku. "Spojené království odsuzuje včerejší (nedělní) kroky běloruských úřadů, které zatkly Ramana Prataseviče na základě léčky, když donutily jeho let přistát v Minsku. Pan (běloruský prezident Alexandr) Lukašenko musí být hnán k odpovědnosti za své nevídané činy," uvedl Raab.

Bělorusko v neděli donutilo přistát na letišti tamního hlavního města letadlo Ryanair směřující z Atén do Vilniusu, a to i za pomoci vyslání stíhačky. Když po několikahodinové zastávce znovu vzlétlo, mezi cestujícími už nebyl Pratasevič a podle některých médií ani jeho přítelkyně a několik dalších osob.

Piloti Boeingu společnosti Ryanair si prý vyslechli varování, že pokud neuposlechnou a nepřistanou, bude stroj sestřelen. Uvedl to představitel běloruské opozice Pavel Latuška.

„Podle našich informací běloruská strana přes letové dispečery pohrozila pilotům sestřelením letadla, pokud nouzově nepřistanou v Minsku,“ uvedl na Twitteru představitel běloruské opozice Pavel Latuška.

