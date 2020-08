"Nevíte o něm? Jmenuje se Jad, oči má zelené!" křičela na bezpečnostní síly asi dvacetiletá žena, hledající v přístavu svého bratra, který tam pracoval. Bohužel marně, vojáci jí nedovolili do prostoru vstoupit. Další žena poblíž se málem zhroutila. Také se ptala na svého bratra, který pracoval v přístavu, jenomže stejně bezvýsledně.

Všude byly slyšet sirény sanitek, které nejméně tři hodiny vyvážely mrtvá těla, stejně nepřetržitě k místu exploze zajížděly a vyjížděly hasičské vozy.

"Hangáry uvnitř přístavu vypadají jako spálené plechovky, všechno je zničené k nepoznání. Nad hlavou mi létají hasičské vrtulníky a vypouštějí vodu," popisoval situaci uvnitř samotného přístavu zpravodaj AFP. Po celé oblasti byla podle něj rozházena opuštěná zavazadla. Vedle jedné nedotčené tašky leželo bez povšimnutí lidské tělo.

Každé zaparkované vozidlo v okruhu několika stovek metrů bylo poškozeno výbuchem. Exploze byla tak silná, že ji zaznamenali i na Kypru vzdáleném 240 kilometrů.

Jsou tu všude těla

Z vozů, jež stále nejblíže k místu výbuchu, nezbylo nic než kovové vraky. Bzučení poplašných systémů a blikání výstražných světel ještě zvyšovalo chaos, který ve městě nastal.

Když přijeli vyčerpaní hasiči, mnozí z nich začali hledat své kolegy, kteří do přístavu dorazili ještě před výbuchem, aby uhasili oheň, který tu zuřil už předtím. Právě kvůli tomuto ohni se podařilo děsivou explozi, jež otřásla celým městem, zachytit na spoustu mobilních telefonů, protože lidé v okolí si natáčeli plameny a stoupající kouř, aniž by tušili, co bude následovat.

Zdroj: Youtube

Týmy civilní ochrany začaly s pomocí bezpečnostních sil prohledávat prostor a vyprošťovat těla, policisté křičeli na novináře, kteří se snažili katastrofu dokumentovat. "Co tu chcete fotit? Všude jsou jenom mrtvá těla," ozval se jeden z nich. Potvrzený počet obětí zatím přesáhl stovku, ale více než tři tisíce zraněných nadále zůstává v nemocnicích a je bohužel pravděpodobné, že tragická čísla ještě porostou.

Několik příslušníků bezpečnostních sil se rozplakalo, když jim jeden z jejich kolegů zemřel přímo na nosítkách. Jeho zřejmě blízký kolega vytáhl fotku, na niž byl zesnulý zachycen spolu se svou snoubenkou, ostatní kolem propukli v pláč.

Nevím, co mám dělat

Ohnivý hřib, který utvořila exploze, zapálil i loď ukotvenou mimo přístav, což vyvolalo paniku úřadů, jež se začaly obávat výbuchu paliva na palubě, jenž by mohl způsobit další tragédii.

Na chodníku poblíž místa výbuchu zůstalo sedět nejméně deset otřesených členů posádek dvou nákladních lodí a čekalo na ošetření, obě jejich lodě byly poškozeny výbuchem. "Loď se potápí, exploze roztrhla její trup. Na palubě jsou vážně zranění," řekl zpravodaji AFP egyptský člen posádky jedné z těchto lodí, pojmenované jako Mero Star.

"Slyšeli jsme bouchat petardy a viděli kouř vycházející ze skladu… a po několika minutách došlo k výbuchu," popsal situaci těsně před eplozí další člen posádky, který si nepřál být jmenován.

Syrsko-egyptská posádka dorazila do přístavu právě v ten den, tedy v úterý 4. srpna. Její loď přepravovala náklad z Ukrajiny a řada členů jejího osazenstva plánovala ještě v úterý návrat domů. Jiný egyptský člen posádky zpravodaji AFP řekl, že se chtěl domů vracet ve středu, a to po několika měsících strávených na moři. "Teď to ale nezvládnu. Vůbec nevím, co mám dělat," řekl zničeně AFP.