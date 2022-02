Bitvu o Ambon zakončil masakr: Japonci se vyřádili na zajatcích děsivým způsobem

Když Japonci na sklonku roku 1941 napadli Nizozemskou východní Indii (dnešní Indonésii), získal strategický význam ostrov Ambon, kde bylo vojenské letiště. Bitva o ně začala 30. ledna 1942. Přes statečný odpor nizozemských a australských jednotek Japonci letiště dobyli. Následoval masakr zajatců.

Bitva o ostrov Ambon byla součástí japonské invaze do Nizozemské východní Indie. Na snímku japonské síly při vylodění na ostrově Jáva, který byl centrem kolonie | Foto: Wikimedia Commons, Tropenmuseum, part of the National Museum of World Cultures, CC BY-SA 3.0