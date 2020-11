Jak bude omezen volný pohyb osob?

Lidé budou muset zůstávat doma přes noc, a to již od 21 hodiny večerní až do páté hodiny ranní.

Budou z tohoto zákazu nějaké výjimky?

Ano, lidé v této době budou smět cestovat do zaměstnání a za výkonem svého povolání. Povolené budou také neodkladné cesty kvůli ochraně života a zdraví, tedy například na lékařskou pohotovost.

Mohu přes den do přírody a do parků?

Ano, cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam jsou povoleny.

Smím si v noci jít vyvenčit psa?

Ano, i na venčení psů platí další výjimka. Nesmíte se s ním ale vzdálit ze svého bydliště více než půl kilometru.

Mohu chodit do práce?

Všude, kde to je jen možné, by lidé měli pracovat na home office, tedy úřadovat z domova. Podle vlády by to mělo být prioritou zaměstnavatelů ze státní i soukromé sféry.

OBCHODY A TRHY

Jak se budou měnit pravidla pro provoz obchodů?

V neděli bude po celý den zakázán maloobchodní prodej, v ostatních dnech budou malé prodejny muset mít zavřeno od osmé hodiny večerní do pěti hodin ráno.

Týká se to úplně všech prodejen?

Ne, také zde ministři povolili celou řadu výjimek. Zavřeny nebudou muset být například čerpací stanice, ale ani lékárny. Nakupovat bude možné také v místech, jimiž proudí hodně lidí, například na letištích, železničních stanicích anebo autobusových nádražích.

Bude možné si nakoupit na venkovních trzích?

Až na výjimky to bude zakázané. Povolený bude pouze prodej tuzemských potravin jako ovoce, zelenina, maso, mléko či pečivo. Sníst si je však budete muset doma, konzumace přímo na místě trhů bude zakázána. Stánky na nich budou muset být od sebe vzdálené nejméně dva metry, na 400 metrech čtverečních bude moci být najednou nanejvýš 20 lidí.

Kde mohou nakupovat lidé z venkova odkázaní na pojízdné prodejny?

Také pojízdné prodejny dostanou výjimku, i zde si zákazníci budou smět nakoupit.

DÉLKA OPATŘENÍ

Od kdy nová opatření budou platit?

Zpřísnění pravidel začne o půlnoci na středu 28. října a potrvá do 3. listopadu.

Nebudou ministři ještě délku těchto restrikcí prodlužovat?

Není to vyloučené. Očekává se, že vláda již v úterý požádá poslance o prodloužení nouzového stavu, na jehož základě mohou podobná opatření nařizovat.

Zákaz volného pohybu od 28. října do 3. listopadu



Výjimky přes den (od pěti ráno do devíti večer)

• cesty do zaměstnání a zpět

• nutný nákup potravin, léků, hygienických potřeb, krmiv pro zvířata, pohonných hmot, nezbytných finančních a poštovních služeb, vynášení odpadu pro sebe a své blízké

• nutné cesty za rodinou a blízkými

• cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam



Výjimky v noci (od devíti večer do pěti ráno)

• cesty do zaměstnání a zpět, cesty k výkonu povolání

• cesty k zajištění bezpečnosti a pořádku, ochrany zdraví, veřejné hromadné dopravy, zásobování a rozvážkové služby

• nutné cesty z důvodu ochrany, života, zdraví či majetku

• venčení psa do 500 metrů od bydliště



Zákaz maloobchodního prodeje

• každý den od osmi večer do pěti ráno

• v neděli po celý den



Zákaz prodeje na tržištích a trzích

• s výjimkou na prodej potravinářských výrobků, především ovoce, zeleniny, pečiva, masa, mléka a vajec

• nutné jsou odstupy mezi stánky alespoň 2 metry. V jeden čas nesmí být přes 20 lidí na 400 metrů čtverečních



Přikázaná práce z domova

• tam kde je to nutné a potřebné, přikazuje se práce z domova



Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky