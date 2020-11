„Opatření, která jsme učinili v posledních týdnech, se projevila jen minimálně,“ vysvětlil důvody ministr zdravotnictví Roman Prymula. Reprodukční číslo se i nadále pohybuje v nepříznivých hodnotách. „Pokud se podíváme na procento pozitivních testů, pohybujeme se stále na jedné třetině, což je poměrně vysoké číslo,“ doplnil. V Česku tak podle něj může být až půl milionu nemocných. Vláda proto přistoupí k plošnému testování seniorů.

Od 28. října bude zakázán volný pohyb osob na území ČR od 21:00 do 4:59 hodin až na výjimky, jako je cesta do a ze zaměstnání, cesty k zajištění bezpečnosti a pořádku či cesty z důvodu ochrany života, zdraví či majetku. Venčení psa bude povoleno jen do 500 metrů od místa bydliště.

„Vše ostatní zůstává jak bylo,“ doplnil Prymula. Ve dne tak zůstává omezen pohyb tak, jako doposud. Zůstávají povoleny cesty do zaměstnání, na nezbytný nákup, nutné cesty za rodinou či cesty do přírody.

„Pokud bude člověk zastaven policejní hlídkou, bude muset prokázat kam jde, kde pracuje. To bude možné prokázat dodatečně, není třeba s sebou nosit dokumenty. Ale bude to kontrolováno,“ uvedl Prymula. „V ulicích se budou pohybovat policisté, o nasazení armády zatím neuvažujeme. Policisté budou mít právo občany legitimovat a zjistit, zda mají důvod k pohybu, nebo nikoli.“

Vláda přistoupila také k nařízení takzvaných home officů, tedy práce z domova. „Tam, kde je to možné, by pracovníci měli jít na home office a pracovat z domova,“ uvedl. „Nelze to nařídit univerzálně, každá firma se liší a bude na vedení firem určit, která místa mohou pracovat na home officu,“ upřesnil Prymula.

Zákaz volného pohybu od 28. října do 3. listopadu



Výjimky přes den (od pěti ráno do devíti večer)

• cesty do zaměstnání a zpět

• nutný nákup potravin, léků, hygienických potřeb, krmiv pro zvířata, pohonných hmot, nezbytných finančních a poštovních služeb, vynášení odpadu pro sebe a své blízké

• nutné cesty za rodinou a blízkými

• cesty do přírody



Výjimky v noci (od devíti večer do pěti ráno)

• cesty do zaměstnání a zpět, cesty k výkonu povolání

• cesty k zajištění bezpečnosti a pořádku, ochrany zdraví, veřejné hromadné dopravy, zásobování a rozvážkové služby

• nutné cesty z důvodu ochrany, života, zdraví či majetku

• venčení psa do 500 metrů od bydliště



Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Ve všech obchodech vláda zakázala nedělní maloobchodní prodej. V ostatních dnech budou muset obchody zavřít již v 8 hodin večer a otevřít mohou nejdříve v pět hodin ráno. „Opatření se nevztahuje na čerpací stanice, lékárny či restaurace,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Zakázán bude nově také prodej na trzích, nevztahuje se však na pojízdné prodejny v obcích, kde není možné si nakoupit jinde. Zákaz se nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny, medu či mléčných výrobků. „Zakazuje se konzumace na místě farmářských trhů, odstupy musí být nejméně dva metry a v jeden čas se na místě nesmí nacházet více než 20 lidí na 400 metrů čtverečních,“ uvedl Havlíček.

Vláda také upřesnila, že za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a podlahové krytiny. Prodejci tohoto sortimentu tak nově nespadají do výjimky a budou muset své prodejny uzavřít.

Zákaz maloobchodního prodeje

• každý den od osmi večer do pěti ráno

• v neděli po celý den



Zákaz prodeje na tržištích a trzích

• s výjimkou na prodej potravinářských výrobků, především ovoce, zeleniny, pečiva, masa, mléka a vajec

• nutné jsou odstupy mezi stánky alespoň 2 metry. V jeden čas nesmí být přes 20 lidí na 400 metrů čtverečních



Přikázaná práce z domova

• tam kde je to nutné a potřebné, přikazuje se práce z domova



Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Zatím není jasné, zda se žáci vrátí do škol na začátku listopadu tak, jak vláda původně předpokládala. „Existují možnosti, že by se vrátily jen některé ročníky. Ale rozhodne se na základě dat a ta prozatím nepříznivá jsou,“ uvedl na dotaz ministr zdravotnictví Prymula.

Dosavadní opatření

Dosavadní opatření, která mají zabránit šíření nákazy a zahlcení zdravotnického systému pacienty s nemocí covid-19, stát postupně zavádí od září. Stále přitom přibývají nová nařízení. Až doposud byl až na výjimky zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb a také omezen pohyb lidí.

Domovy mohli Češi opouštět jen při nezbytných cestách do práce, na nákupy, k lékaři či za rodinou, setkávat se mohou maximálně ve dvou, pokud nejde o členy jedné domácnosti. Poslední zpřísnění přitom začalo platit ve čtvrtek, tedy jen den poté, co vláda nařídila od středy nosit roušky i venku na území obcí, pokud jsou lidé v menší než dvoumetrové vzdálenosti.