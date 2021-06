Povinnost pro žáky, mít kvůli koronaviru zakrytý nos a ústa při výuce, v pondělí neskončí. Řekl to dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v České televizi (ČT). Možnost zrušení povinnosti od pondělí zmínil počátkem tohoto týdne ministr školství Robert Plaga (za ANO). Vojtěch uvedl, že s Plagou a hygieniky by měl v pondělí znovu jednat, záležet bude na vývoji epidemiologické situace.

Studentky v rouškách při výuce na gymnáziu | Foto: ČTK

Vojtěch dříve navrhoval, aby povinnost roušek a respirátorů i při výuce ve třídách zůstala až do konce školního roku. Ministr školství ho ale oslovil s tím, že by roušky nemusely být povinné ve třídách při frontální výuce, pokud žáci sedí v lavicích. Tento návrh dnes Vojtěch označil za kompromisní variantu. "Budeme o tom ale ještě jednat i na základě vývoje epidemické situace, slíbili jsme si s panem ministrem školství, že se k tomu vrátíme v příštím týdnu," řekl. Od pondělí podle něj změna nebude, ten den by se o tom teprve mělo jednat, dodal.