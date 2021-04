Babiš chce od Rojíčka na pondělní vládě slyšet, proč systém nefungoval, a vidět smlouvu s dodavatelem, kterým je společnost OKsystem.

Předseda ČSÚ Rojíček na mimořádném briefingu uvedl, že příčinou výpadku on-line sčítání byla závada modulu pro vyplnění adres, která zapříčinila zahlcení databázových serverů. Problém tak nebyl podle něj v samotném počtu přihlášených lidí, kteří se chtěli sčítání zúčastnit. Vyloučil, že by důvodem výpadku byl kybernetický útok.

Formulář lze během následujících dvou týdnů vyplnit na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21. Ti, kteří se do 9. dubna nesečtou on-line, budou od 17. dubna do 11. května vypisovat papírové tiskopisy. Dostanou je na většině pošt nebo od sčítacích komisařů. Náklady na letošní sčítání včetně přípravy a vyhodnocení mají podle dřívějších informací dosáhnout 2,23 miliardy korun.

Sčítání začalo oficiálně o půlnoci. Do služby se od rána nebylo možné přihlásit ani jedním z možných způsobů, tedy číslem občanského průkazu či pasu, přes bankovní nebo elektronickou identitu ani přes datovou schránku.

Statistický úřad zaznamenal první problémy okolo 6:00 ráno, ještě předtím stihli lidé odeslat několik tisíc formulářů. ČSÚ systém pozastavil v 8:15 a několik hodin pracoval na nápravě, kvečeru byl formulář znovu dostupný. Statistici ujistili občany, že data z formulářů se ukládají na zabezpečených serverech a nehrozí, že by se k nim někdo dostal.

"Za výpadek se omlouvám a mrzí nás o to více, že jsme formu on-line sčítání propagovali jako zásadní, což ale stále trvá," prohlásil Rojíček. "Je to neuvěřitelné, já tomu nerozumím. Vyzval jsem pana ředitele, aby okamžitě informoval občany, co se děje. Aby šel do médií. A v pondělí na vládu ať nám předloží, jak vybral firmu a ať nám předloží kopii smlouvy, kterou podepsal," řekl České televizi Babiš.

Opozice potíže kritizuje

Dnešní problémy s on-line sčítáním jsou podle odborníků s ohledem na délku příprav překvapivé a zvýraznily dlouhodobé problémy státu se systémy IT. Přetížení systémů je podle nich překvapivé už jen s ohledem na to, že na přípravu byl dostatek času. Navíc jde v případě Českého statistického úřadu o instituci, která zodpovídá i za sčítání voleb, upozornili.

Opoziční politici kritizovali vládu, že při podobných projektech opakovaně selhává. Připomněli problémy se systémem pro prodej nových elektronických dálničních známek či začátek registrace na očkování proti koronaviru.

Lidé při sčítání vyplňují údaje o bydlení, domácnosti či vzdělání. V části o osobách se zadává obvyklé bydliště i bydliště po narození, zaměstnání, škola či dojíždění. Podle ČSÚ by se do kolonek měl zapsat obvyklý stav, ne dočasné změny kvůli nynější epidemii koronaviru. Formulář obsahuje také dotaz na víru a národnost, odpověď ale není povinná.

Sčítání se koná každých deset let. V ČR je povinné pro všechny obyvatele i cizince. Údaje musí odeslat také Češi, kteří žijí v zahraničí, ale mají v Česku trvalý pobyt.