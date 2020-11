Stevardky postupně zmizely už před dvěma lety z vnitrostátních autobusových linek, nyní nebudou ani na mezinárodních spojích, které zatím i přes nepříznivou situaci RegioJet drží. Většina zaměstnanců na této pozici už dostává výpověď. Ve vlacích, ve kterých mají stevardky a stevardi i dopravní povinnosti, palubní personál zůstane, a proto se na něj například při překračování hranic vztahují výjimky.

Podle mluvčího skupiny Student Agency Aleše Ondrůje změny u stevardů v autobusech souvisí se současnou situací. „V řadě zemí je nemůžeme na mezinárodní linky vůbec nasazovat. Nevztahují se na ně výjimky, jako mají řidiči,“ vysvětlil Ondrůj.

Například na lince do Švýcarska nemusí řidič hned po příjezdu do země do karantény, stevardka ale v seznamu výjimek není, a tak by správně měla zůstat v karanténě. Proto je už vůbec dopravce nenasazuje. Oficiálně se jedná o pozici „průvodce u autobusových linek“.

Podle Ondrůje nutnost propustit svůj palubní autobusový personál společnost mrzí. „Přes léto se provoz úspěšně vracel k původnímu fungování, situace se ale bohužel opět dramaticky zhoršila,“ řekl Ondrůj. Podle něj firma dělá maximum pro to, aby udržela alespoň stávající rozsah provozu a služeb, což znamená i osekání nákladů. Pokud se vrátí situace do normálu, bude dopravce řešit opětovný návrat stevardek a stevardů zpět na palubu autobusů.