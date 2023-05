Pražský hrad se v následujících hodinách více otevře lidem. Policisté v pondělí po poledni přestali plošně kontrolovat návštěvníky areálu a začali s odstraňováním bezpečnostních rámů. Prezident Petr Pavel uvolnění opatření oznámil na pondělní tiskové konferenci. „Od dnešního poledne začneme odstraňovat většinu rámů, které vedly k dlouhým frontám před areálem Hradu,“ sdělil. U každého vstupu bude z praktických důvodů ponechán pouze jeden rám, kontroly budou nově pouze namátkové.

Kvůli kontrole u vstupů na Pražský hrad se tvořily fronty. Ty už by po zmírnění bezpečnostních opatření být neměly | Foto: Deník/Dimír Šťastný

Všichni návštěvníci Pražského hradu v současné době musejí absolvovat bezpečnostní prohlídku, která určí, zda do areálu nevnášejí zbraně, výbušniny a další nebezpečné předměty či látky. Petr Pavel už dříve přísné kontroly opakovaně kritizoval, pro úpravy režimu se v minulosti vyslovil také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Kontroly u vstupů do areálu byly zavedeny v roce 2016, tehdejší prezidentská kancelář je hájila potřebou zajistit bezpečí turistů. Podle kritiků však opatření byla příliš přísná a také zbytečná. Odpůrci mimo jiné poukazovali na to, že případní teroristé by mohli snadno zaútočit na dlouhé fronty, které se před kontrolními místy tvořily.

O konkrétních možnostech změny pravidel jednali zástupci týmu Hradu s vedením policie. „Uzavření Hradu dlouhodobě budí negativní emoce. Hned po nástupu do funkce jsem proto o možnostech uvolnění opatření začal jednat jak s ministrem vnitra, tak s policejním prezidentem. V nejbližší době, konkrétně od dnešního poledne, odstraníme bezpečnostní rámy a plošné kontroly vstupu, které vedly k dlouhým frontám. Právě ty byly předmětem nejsilnějších emocí, protože trávit hodinu čekáním návštěvníky netěšilo,“ uvedl prezident Pavel na dnešní tiskové konferenci.

Kontroly návštěvníků Hradu budou nově pouze namátkové. Areál se podle Pavla více otevře také pro kulturní události a akce pro veřejnost. „Hrad je mnohem víc než sídlo prezidenta. Proto si myslím, že je dobře, když se opatření na jeho ochranu přizpůsobují konkrétní bezpečnostní situaci, aby lidé při návštěvě měli co nejméně rušivých vlivů,“ dodal prezident.

Zábrany proti autům zůstanou

Bezpečnostní zábrany proti vjezdu vozidel do areálu ale podle Pavla zatím na místě zůstanou. „Na těch budeme ještě pracovat. V současnosti k nim totiž neexistuje alternativa, která by Hrad ochránila před nechtěným vjezdem auta,“ upřesnil. Budoucnost kontrol na Pražském hradě pomáhala stanovit také bezpečnostní analýza rizik. Tu policisté předminulý týden předložili hlavě státu a jeho týmu.

Do areálu se nadále bude vstupovat současnými třemi vstupy, v době otevření Jeleního příkopu a Královské zahrady bude navíc možné ze zahrad vstoupit na Prašný most přes Stájový dvůr, pátým vstupem pak bude přístup z Jeleního příkopu k Matyášově bráně.

Kontroly u vstupů do areálu Pražského hradu:

„Konec kontrol je skvělou zprávou pro nás pro všechny. Nejde o politické rozhodnutí, k takovémuto kroku vždy musí dát posvěcení bezpečnostní komunita,“ ujistil na společné konferenci s prezidentem ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Ten zároveň věří, že z Hradu brzy zmizí i zátarasy bránící bez kontroly vjet do areálu.

Zmírnění opatření si koncem minulého roku přál i bývalý český prezident Miloš Zeman, policie na tento návrh však tehdy nepřistoupila. Proč daly bezpečnostní složky uvolnění kontrol zelenou až nyní, v pondělí vysvětlil policejní prezident Martin Vondrášek. „Loni v říjnu v Česku kulminovala čtyři bezpečnostní rizika, a to nelegální migrace přes naše území, předsednictví Česka v Radě EU, blížící se adventní období a také prezidentské volby. Tato rizika už v současnosti nepozorujeme. Proto jsme se teď přiklonili k návrhu, který zahrnuje stoprocentní kontroly všech vozidel, jež vjíždějí do areálu Pražského hradu, zároveň však pouze namátkové kontroly návštěvníků. Ty budeme kombinovat s efektivnějším využitím kamerových systémů a s hlídkami na všech nádvořích,“ sdělil Vondrášek novinářům.

Zda k preventivní kontrole v daném případě policisté přistoupí, pak podle Vondráška bude jen na nich. Policie dále chce ponechat u každého vstupu jeden rám a zázemí pro případ, že by se v budoucnu bezpečnostní situace změnila. „U každého vstupu bude ponechán jeden rám z praktických důvodů, je totiž podstatně méně zatěžující než jiné detekční prostředky policie," vysvětlil Vondrášek.

Snahu o vstřícnější pravidla pro návštěvu areálu a zjednodušení vstupu na Hrad vítají i odborníci. „Návštěvníci z kontrol nadšení nejsou. Jsme rádi, že se Pražský hrad lidem otevírá. Jeho potenciál je obrovský, přece jen je to největší hradní komplex nejen v Čechách, ale i na světě a téměř každý zahraniční turista nebo domácí návštěvník sem alespoň jednou ročně zavítá,“ uvedla ještě před konferencí pro Českou televizi mluvčí Prague City Tourism Klára Janderová.

Změny v Lánech



Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci nastínil také chystané změny týkající se zámku Lány. Protože prezidentský pár hodlá bydlet v pražské Lumbeho vile, a lánský zámek tak už nebude využíván jako trvalá rezidence hlavy státu, chce lánský areál prezident více otevřít běžným prohlídkám. Dosud byla barokní stavba otevřena převážně jen při dnech otevřených dveří.



Ve dnech, kdy se v areálu právě nebou konat státní jednání či diplomatické návštěvy vyžadující bezpečnostní opatření, by Pavel zámek rád otevřel nejrůznějším akcím pro veřejnost. „Na tomto plánu stále pracujeme, od května začneme s prvními akcemi a průběžně budeme připravovat více systematické využití areálu,“ upřesnil prezident.



Zámek LányZdroj: CC BY-SA 4.0: Vlach Pavel; Wikimedia