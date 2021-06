Kde potvrzení o testech, prodělané nemoci či očkování seženu?

Buď na odběrném testovacím místě, u lékaře nebo na webu ocko.uzis.cz.

Jak se na webu ocko.uzis.cz přihlásím?

V zásadě jsou dvě možnosti. Například za pomoci rodného čísla a čísla občanského průkazu. Na mobil, který člověk zadal při provedení testu nebo registraci k očkování, pak přijde potvrzovací sms. Po jejím vložení budou na pravé straně obrazovky certifikáty, které se po kliknutí myší na černé piktogramy s certifikáty po pravé straně.

Jaká je druhá možnost přihlášení?

Přes takzvanou e-identitu. To může být například e-občanka či třeba přístup přes bankovní identitu (to jsou údaje k bankovnímu účtu – banka nevidí, kam se hlásíte, stát nevidí do účtu). Tuto možnost v současnosti poskytují jen některé banky, například České spořitelna, Komerční banka či ČSOB.

Dostanu se k certifikátu o prodělané nemoci, i když ještě nemám očkování a nezadával jsem při registraci číslo telefonu?

Ano, stejně tak jako k potvrzení o negativním testu. Telefonní číslo totiž člověk zadává i při žádosti o testování na odběrném místě (a to i povinném).

A jak je to s dětmi, které nemají ještě ani bankovní účet?

Pokud jim rodiče pořídili „dětský“ občanský průkaz kvůli cestování po Evropě, mohou využít ten. SMS s kódem přijde na mobil, který rodiče vyplnili při žádosti o test. V ostatních případech pak mohou potvrzení získat u lékaře či na odběrném testovacím místě. Ústav zdravotnických informací a statistiky, který za portálem s certifikáty stojí, slibuje, že do 15. června dořeší i přístup pro děti a cizince.

Jak dlouho jsou platné testy?

Antigenní 72 hodin a PCR sedm dnů.

Kdy můžu uplatnit potvrzení o prodělané nemoci a očkování?

Prodělaná nemoc se místo negativního antigenního testu uznává 180 dnů poté. Certifikát o očkování lze uznat 22 dnů po první dávce, maximálně ale 90 dnů po ní, pokud člověk nepůjde na druhou dávku. Druhé omezení se netýká vakcíny od firmy Johnson & Johnson, která je jednodávková.